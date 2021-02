Aktion mot djävulens metall fick priset att stiga

Förra veckans attack från aktörer på nätforumet Reddit mot den tidigare lågt värderade Gamestop blev ett slag i magen på många av dem som hade blankat bolagets aktie. Det innebär att man hyr aktier i tron att kursen skulle vika för att kunna köpa tillbaka dem billigare senare.

Värdet på Gamestops aktie har på kort tid femtonfaldigats. Det har drabbat bland annat den amerikanska hedgefonden Melvin Capital hårt. Enligt tidningen Wall Street Journal har småspararaktionen fått hedgefonden att dra ned på risken rejält sin portfölj.

Nu pågår en liknande räd, mot silverpriset, som har stigit med 20 procent på bara några dagar. Gruvaktier har stigit och privatpersoner som samlar på silvermynt vill köpa mer.

Vem som är ansvarig är inte klart. Redan under helgen publicerades inlägg på Reddit om att satsa pengar på silver. Dessa förslag har dock under måndagen mött starkt motstånd, där alla de mest populära inläggen på underforumet ”Wallstreetbets” varnat användare för att satsa pengar på silver, vars boom man menar är föranlett av en medveten kampanj för att få bort fokuset på aktier som Gamestop.

I råvarubranschen kallas silver ibland för ”djävulens metall”; ena dagen betraktas den som en industrimetall, den andra dagen som en ädelmetall som folk håller fast vid i bistra tider.

– Därför är det en svårhandlad råvara, man vet inte riktigt varför priserna ändrar sig. Men silver är en betydligt mindre marknad än guld och därför också lättare att påverka, säger Bjarne Schieldrop, chefsanalytiker och råvaruexpert på SEB.

Bjarne Schieldrop, råvaruchef SEB Foto: SEB

Han säger att uppgången de senaste dagarna är stor, men tillägger:

– I höstas hade vi en nedgång uppemot 15 procent på några dagar, så ökningen är fortfarande inom ramen för vad vi har varit med om tidigare. Men det är klart att sådant här påverkar allt från aktiekurser till obligationsmarknad, hur mycket vet vi inte.

Det svenska gruvbolaget Boliden bryter silver som en så kallad bimetall i bland annat Aitik och Garpenberg. Bolaget vill inte kommentera höjningen och hänvisar till att man befinner sig i en så kallad tyst period inför sin kvartalsrapport i nästa vecka.

Men i deras senaste känslighetsanalys, från i höstas, syns hur silverpriset påverkar lönsamheten. 10 procents prishöjning på silver under ett år, ökar rörelsevinsten med 255 miljoner kronor. Motsvarande siffra för guld är 455 miljoner och för koppar 830 miljoner.

Silver används bland annat för att bygga solceller, som kommer att få en skjuts av att stormakter som USA, EU och Kina satsar på grönare energi - samtidigt pågår det arbete för att byta den dyra metallen mot billigare alternativ. Men Bank of America spådde i höstas att silverpriset skulle kunna gå upp mot 50 dollar per ounce under 2021, mot 25 dollar innan det nuvarande racet drog igång.

– Det är en fördubbling, och visst kan det här fortsätta men det blir inte tal om någon himlafärd. Jämför värdestegringen i Gamestop, som blev mer än 15 gånger på bara några dagar, säger Bjarne Schieldrop.

Läs också: Handelsstopp i Gamestop