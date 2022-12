Äldreomsorgen går fortfarande på knä: ”Förbannad och ledsen över avsaknaden på ambition”

På Rosendalsgårdens äldreboende i Huddinge kommun sitter några av de boende sysslolösa i en korridor med fönster på båda sidor. Det är tidig eftermiddag och en tv står på i ett hörn som enda underhållning. När undersköterskan Ann Regnér dyker upp skiner en äldre dam upp och säger att hon är glad att se henne.

Men det är inte glädjen kring de boende som Ann väljer att prata om först när vi senare slår oss ner i ett litet pysselrum på undervåningen.

– Helgerna är hemska. Jag får en hemsk känsla i magen, säger Ann Regnér och tar tag i sin skinnjacka och det ser ut som att hon ryser.

– Hörde du inte hur det var förra helgen Kajsa? frågar hon Kajsa Holmberg, aktivitetsansvarig på äldreboendet som anslutit till vårt samtal.

– Nej, svarar hon.

– Det var två som var sjuka och en som kom en och en halv timme sent, säger Ann Regnér.

Varje torsdag klockan kvart över ett arrangeras bingo på Rosendalsgården. Men det krävs fortfarande munskydd vid kontakt med de äldre. Foto: Magnus Hallgren

Personal- och bemanningssituationen är problematisk, speciellt sedan början av pandemin, förklarar de båda undersköterskorna.

– Hur tror du själv det känns för de äldre när de inte ens får gå på toa när de vill, för att vi inte har tid, säger Ann Regnér.

Bristerna på många av Sveriges äldreboenden blev synliga under pandemin när vården i snabb hast skulle ställas om. Skyddskläder som inte fanns skulle användas och rutiner som inte var satta skulle hållas.

När Coronakommissionen återkom med sitt första delbetänkande i december 2020 dömdes äldreomsorgens hantering av pandemin som ett misslyckande.

Fakta. Coronakommissionen Strategin att skydda de äldre har, enligt kommissionen, misslyckats. De strukturella bristerna i äldreomsorgens beredskap beror, enligt kommissionen, bland annat på: ● En fragmenterad organisation. ● Ett behov av högre bemanning, ökad kompetens och rimliga arbetsförhållanden. ● Ett otillräckligt regelverk. ● Hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång till medicinsk utrustning. ● Sena och ibland otillräckliga beslut och åtgärder. Visa mer

Under presskonferensen där Coronakommissionens delbetänkande tillkännagavs sa dåvarande socialminister Lena Hallengren (S) att åtgärder skulle vidtas.

– Regeringen är beredd att göra de satsningar som krävs. Vi menar att äldreomsorgen behöver det, sa Lena Hallengren då.

Men i det lilla pysselrummet på äldreboendets nedervåning sitter nu tre undersköterskor och tittar frågande på varandra.

– Jag antar att folk bara tror att det är fixat nu, säger Ann Regnér.

Aktivitetshunden Lou är ett inslag under torsdagens bingo. Foto: Magnus Hallgren

Det dröjde ett par månader innan just Rosendals äldreboende fick sitt första coronautbrott från att WHO klassade coronautbrottet som en pandemi. Det var under morsdagshelgen i slutet på maj 2020.

Ann Regnér är timanställd. När hon fick nyheten om utbrottet gick hon hem från jobbet eftersom hon var rädd att smitta sin pappa som hon bodde tillsammans med.

– Jag minns att jag stod ute på trappen och ropade in till honom att jag skulle flytta ut. Jag var så orolig för hans hälsa.

Men det var för sent. Både Ann Regnér och hennes far var redan smittade.

– Jag var livrädd att han skulle dö. Jag visste ju inte hur sjuk han skulle bli.

Behövde han någonsin sjukhusvård?

– Nej, ambulansen var dit en gång. Men han vägrade åka in. Och det gick bra, han blev frisk.

Hon konstaterar att rädslan att smitta sina egna anhöriga var svår att hantera under pandemin, samtidigt som jobbet krävde fler timmar än någonsin.

Kajsa Holmberg berättar att det under den värsta perioden kunde bli pass från klockan 07 till klockan 20. Hon träffade inte familjen ändå.

Hur mår ni i dag?

– Kroppen är trött. Jag tror inte att man får tillräckligt med luft i ansiktsmaskerna. Vi använder dem fortfarande om vi är närmare en boende än två meter, säger Kajsa Holmberg.

Undersköterskorna berättar om hur rutinerna såg ut vid besök under pandemin. Patientbås i plast och två anhöriga i taget. Skyddskläder. Ann Regnér ryser igen när hon tänker på de blå, bylsiga plastdräkterna.

Eduardo Silva, Kajsa Holmberg och Ann Regnér är besvikna på de styrande politikerna. Foto: Magnus Hallgren

Kollegan Eduardo Silva, även han undersköterska på Rosendals äldreboende, stämmer in i samtalet.

– Jag känner hur motivationen sänkts nu när det är ”över”, säger han med eftertryck.

– Vilken uppskattning har vi fått? Ingen bonus på lönen. Ingen har ens beklagat eller tackat oss för att vi tagit risken.

I en Novusundersökning från i höstas tyckte väljarna att sjukvård och äldreomsorg var en av de frågor som hamnat i skymundan under valet. Näst efter miljö- och klimatfrågan.

Fackförbundet Kommunals ordförande Malin Ragnegård är väldigt kritisk till hur äldreomsorgsfrågan skötts av styrande politiker.

– Vi ser inte att det hänt något över huvud taget. Man blir förbannad och ledsen över avsaknaden på både ambition och vilja, på att de inte tar signalerna från vårdpersonalen på allvar. Politikerna lyssnar varken på de som jobbar i välfärden eller på oss som företräder den. Inte ens på Coronakommissionen, säger hon.

Malin Ragnegård är besviken på avsaknaden av välfärdsfrågor i valrörelsen. Men även på den tidigare socialdemokratiska regeringen.

– Man satsade lite, men det gick inte till rätt saker. Jag har inga medlemmar som berättat för mig att de fått fler kollegor, bättre schema eller en bättre arbetsmiljö.

– De gav statsbidrag och många regioner gick med miljonvinster. Hur kan man bara ge ut de bidragen och hoppas på det bästa?, säger Malin Ragnegård.

Malin Ragnegård, ordförande för fackförbundet Kommunal. Foto: Alexander Mahmoud

Ordföranden kräver uppföljningar som visar var pengarna gick.

IVO, inspektionen för vård och omsorg, gjorde under pandemin, 2020 och 2021, tillsyner av Sveriges äldreboenden. De tittade särskilt på det som kallas säbo, särskilda boenden för äldre.

Resultaten var slående. Ingen av de 283 kommuner som granskades uppfyllde de grundläggande kraven som gäller för omsorgen.

– Vi såg att ingen av dem levde upp till de lagar och regler som finns, säger Adam Alfredsson, presschef på IVO.

Nu gör IVO en fördjupad och bredare tillsyn i alla de underkända kommunerna.

– Vi tar ett helhetsgrepp för att se till de systematiska bristerna, säger Adam Alfredsson.

Det är som att de har delat mig i tu och jag ska göra dubbelt på mycket

Bemanning är ett stort problem som ligger till grund för många av problemen, enligt Kommunal.

– Det är en situation som är helt ohållbar, vi lider av kronisk underbemanning, säger Malin Ragnegård.

I det lilla rummet där undersköterskorna samlats i dag finns både glädje och ett visst mått av besvikelse.

– Missförstå mig inte, jag älskar detta jobbet. Alla äldre förtjänar det bästa, säger Ann Regnér.

Besvikelsen träder fram när undersköterskorna pratar om det de upplever som undermåliga resurser.

Deras samtal glider över till svunna tider. Ann Regnér och Kajsa Holmberg började arbeta som undersköterskor på 80-talet. Ett problem de ser är den ökade arbetsbelastningen.

För att det ska bli ett hållbart arbete framöver, behöver vi gå tillbaka i tiden.

– Förr var det inte så här. Nu är det som att jag måste vara två personer samtidigt. Det är som att de har delat mig i tu och jag ska göra dubbelt på mycket, säger Ann Regnér.

Både social isolering och självupplevd ensamhet har bedömts vara associerad med ökad mortalitet, enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Foto: Magnus Hallgren

Eduardo Silva har inte arbetat lika länge, men håller med om att arbetsförhållandena är orättvisa.

– Det känns respektlöst. Vi får sällan veta vilka beslut som tas eller vad det är som ska hända. Vi ute på golvet känner fortfarande bara av den bristande bemanningen och de små medlen vi har, säger han.

Väl uppe i korridoren bland de äldre skrattas och tjoas det nu. Mest bland personalen. De äldre sitter med filtar och tittar fortfarande på tv.

Damen som hälsade glatt på Ann Regnér sitter kvar på samma plats som när vi lämnade dem.

– De förtjänar så mycket bättre, säger Ann Regnér.