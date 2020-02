Allt du behöver veta inför deklarationen

Snart är det dags för drygt åtta miljoner svenskar att deklarera. Det innebär att du skickar in dina inkomstuppgifter från fjolåret för att Skatteverket ska kunna bestämma hur mycket skatt du ska betala det nuvarande året. Alla som fått en deklarationsblankett ska deklarera. Har du inte fått någon blankett men ändå uppfyller kraven för att behöva deklarera, exempelvis tjänat mer än 19.670 kronor under fjolåret, måste du också deklarera. Då kan du beställa en blankett från Skatteverket.

Det är smidigast att deklarera digitalt. För att ha den möjligheten måste du skaffa en digital brevlåda. Det finns fyra olika tjänster för digitala brevlådor: eBoks, Kivra, Digimail samt Min Myndighetspost. För att få deklarationen till din digitala brevlåda måste du skaffa dig en sådan senast 27 februari. Om du gör det dimper deklarationen ner i den digitala brevlådan i början av mars. Har du missat att skaffa en digital brevlåda i tid eller föredrar att få deklarationen via post anländer den mellan 13 mars och 15 april.

Det finns flera olika sätt att deklarera på. Du som inte behöver göra några ändringar i deklarationen utan bara godkänna de befintliga uppgifterna kan deklarera på något av följande sätt:

• I e-tjänsten

• På pappersblanketten

• I appen Skatteverket

• Genom att skicka ett sms

• Genom att ringa

Om du däremot behöver göra reseavdrag, men inga övriga ändringar, faller de två sistnämnda alternativen bort. Om du behöver göra ändringar, exempelvis lämna in en bilaga, kan du enbart deklarera genom e-tjänsten eller på pappersblanketten.

I samband med deklarationen har du möjlighet att göra avdrag för tjänster som du utnyttjat under året. Några vanliga avdrag är ROT (renovering, ombyggnad, tillbyggnad), RUT (rengöring, underhåll, tvätt), dubbel bosättning och reseavdrag.

Reseavdrag är ett av de vanligaste avdragen att utnyttja, och omfattar bland annat resor med bil, motorcykel och mopedbil. För att få göra avdrag på resor med de nämnda fordonen krävs att avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst fem kilometer, samt att du måste göra en tidsvinst på minst två timmar per dag jämför med om du åker kollektivt. Även om du åker kollektivt kan du ha rätt till reseavdrag om avståndet mellan din bostad och arbetsplats är minst två kilometer. Då får du göra avdrag för utgiften för det billigaste färdsättet.

Du kan även ha rätt till reseavdrag om du reser med flyg, båt, moped, cykel, taxi eller färdtjänst. Noterbart är att reseavdrag bara kan göras för den del av dina utgifter som överstiger 11.000 kronor.

Senast 4 maj ska du ha deklarerat. Behöver du lite längre tid kan du logga in på skatteverket.se och begära anstånd i två veckor. Lämnar du din deklaration efter deadline så riskerar du att få betala en förseningsavgift på maximalt 3750 kronor beroende på hur lång tid du dröjer. Om du inte lämnar in någon deklaration alls kan du bli skönsbeskattad. Det innebär att Skatteverket uppskattar hur stor din inkomst varit under året. Om du blir skönsbeskattad kan du även få betala skattetillägg.

Men vad händer om du skickar in deklarationen bara för att upptäcka att någon uppgift är fel? Bara lugn. Ändringar kan göras i samtliga deklarationer som är sex år eller yngre. Det innebär att du 2020 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2014 eller senare. Har du därför varit lite snabb i tanken är det helt sonika bara att logga in i e-tjänsten och skicka in deklarationen på nytt – såvida du inte fått slutskattebeskedet. Har du fått slutskattebeskedet måste du begära en omprövning.

Om du har betalat för mycket skatt under fjolåret kan du se framemot skatteåterbäringen. När kommer den? Här är intressanta datum:

• 7-8 april: Du som deklarerar digitalt senast den 31 mars utan att ändra eller lägga till något.

• 9-12 juni: Du som deklarerar senast den 4 maj, digitalt eller på papper.

• 4–7 augusti: Du som får hjälp av en redovisningsbyrå och deklarerar senast den 15 juni (byråanstånd).

• 8-11 december: Du som inte tidigare fått besked om din slutliga skatt eller saknar skatteregistrering i Sverige.

Medan vissa kan gotta sig åt skatteåterbäringen tvingas andra betala den nesliga kvarskatten. Den ska betalas om du har betalat för lite skatt under fjolåret och således är betalningsskyldig. Kvarskatten kan betalas in via swish eller bankgiro. De flesta som har skatt att betala får sitt slutskattebesked i augusti. När slutskattebeskedet kommer har du 90 dagar på dig att betala kvarskatten.

