Allt du vill veta om det statliga elstödet

Svenskarna har fått lära sig ett nytt ord i år – flaskhalsintäkter. De uppkommer för att priserna mellan olika elområden skiljer sig och för att det finns en ”midja” i Mellansverige som kan begränsa elöverföringen från norr till söder. I fjol och i år har de varit mångfalt högre än tidigare på grund av elkrisen.

Pengarna går till Svenska Kraftnät, som i vanliga fall får använda dem bland annat till investeringar i stamnätet. Men nu ska de i stället delvis kompensera för elkundernas skyhöga elräkningar.

På torsdagen sjösattes systemet genom regeringens förordning om elstöd för konsumenter. Totalt handlar det om 55 miljarder att fördela till privatkunder och företag, för de senare dröjer utbetalningarna en tid.

Vilka hushåll kan få stödet?

Svenska kraftnät, som har designat stödet, har utgått från att alla hushåll kan klara ett elpris på 75 öre per kilowattimme (kWh) och jämfört med det genomsnittliga spotpriset under tiden oktober 2021 till september i år. Skillnaden däremellan blir stödet per KWh. Det är den som stod för elnätavtalet den 17 november 2022 som får pengarna. Stödet omfattar cirka 4,4 miljoner hushåll.

Hur mycket pengar handlar det om?

I elområde 4 (södra Sverige) får elkonsumenterna 79 öre per kWh - vilket ger 15 800 kronor för en villa som förbrukat 20 000 kWh. I elområde 3, i huvudsak Svealand, får man 50 öre per kWh, vilket skulle ge 10 000 kronor för samma villa. Man kan själv räkna ut sitt stöd i DN:s grafik här nedan.

I Norrland och nordligaste Svealand (elområde 1 och 2) blir det inga pengar, där nåddes inte snittpriset 75 öre under mätperioden. På torsdagen sade dock näringsminister Ebba Busch att det kan komma ytterligare stöd med tanke på att elpriset stigit även i norr.

Hur får du stödet?

Utbetalningarna administreras av Försäkringskassan, pengarna kommer via Swedbank. Detaljerna är ännu inte helt klara, men tanken är att pengarna ska kunna föras över automatiskt. Det kan vara genom att koppla ett konto i en annan bank till Swedbank eller att ladda ner en avi utan kostnad medhjälp av bank-id. Den som ska lösa in avin ”för hand” i till exempel Pressbyrån kommer troligen att få betala en avi-avgift.

När kommer pengarna?

Förordningen träder i kraft den 1 februari 2023. Försäkringskassan uppger för DN att planen är att stödet kommer att betalas ut successivt med början i den senare delen av februari 2023.

Varning för bedragare!

Elkunder ska inte lämna kontouppgifter till Försäkringskassan inför utbetalningen, detta ordnas mellan myndigheten och Swedbank. Försäkringskassan poängterar att varken de eller någon annan inblandad kommer att be den enskilde att logga in någonstans eller lämna ut personliga kunder.

