Allt du vill veta om Natos ekonomi

Sverige kan vara på väg in i Nato. Det innebär att de 30 medlemsländerna i försvarsalliansen åtar sig att försvara Sverige – och vi dem. Med det följer även ekonomiska åtaganden.

Vad innebär ett Natomedlemskap för Sverige ekonomiskt?

Natos militära styrka finansieras genom medlemsstaternas försvarsbudgetar. Det så kallade tvåprocentsmålet, som anspelar på att medlemmarnas försvarsbudgetar ska uppgå till motsvarande två procent av ländernas BNP (bruttonationalprodukt), skulle utgöra den största kostnaden för Sverige. Men det målet har regeringen redan antagit. Därmed är det en kostnad som kommer att finnas oavsett om man går med i Nato eller inte.

I dagsläget motsvarar Sveriges försvarsutgifter 1,28 procent av BNP, enligt en sammanställning från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI). Försvarsmakten har uppgett att två procent av BNP kan vara uppnått till 2028.

Utöver det ska Natomedlemmar även bidra till budgeten som finansierar gemensamma utgifter. Det är saker som administration, gemensamma militära baser och högkvarteret.

Hur mycket varje land ska betala styrs av respektive lands bruttonationalinkomst (BNI). I Sveriges fall skulle det, enligt beräkningar från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), resultera i omkring 600 miljoner kronor per år. Ungefär motsvarande inköpskostnaden för ett Jas-plan, enligt FOI.

Hur finansieras Nato?

Finansieringen av verksamheten består huvudsakligen av två kategorier – den indirekta och direkta finansieringen.

Som indirekt finansiering betraktas medlemmarnas försvarsbudgetar. Under 2014 enades medlemmarna om att åtminstone en femtedel av budgeten bör gå till utrustning samt underhåll och utveckling av den. De medlemmar som vid tillfället inte nådde målet ska sträva efter att göra det till 2024.

Kostnaderna för de militära operationerna som ett medlemsland ställer upp på bärs också av respektive land.

Den direkta finansieringen täcker alliansens gemensamma kostnader för sådant som den militära ledningsstrukturen, högkvarteret i Bryssel, satellitsystem och annat. Den budgeten brukar uppgå i omkring 2,5 miljarder euro per år. Hur mycket varje land bidrar med baseras till stor del på respektive lands bruttonationalinkomst (BNI)

Vad kostar en insats?

När Nato beslutar om en insats eller mission så är det – så länge det inte är en artikel 5-insats där medlemmarna måste delta – frivilligt att delta. Medlemmarna bidrar då med så mycket trupper, fordon eller materiel de vill och det finansieras av dem själva.

Långtifrån alla länder når tvåprocentsmålet

2006 kom Natoländernas försvarsministrar överens om ambitionen att höja respektive lands försvarsbudget till motsvarande två procent av BNP. Men så kom finanskrisen 2007–2008 och tvingade många länder att i stället dra ner på försvarsutgifterna under flera år.

I samband med ett Natomöte i Wales 2014 efter Rysslands annektering av Krimhalvön enades medlemmarna om att vända trenden och satte återigen fokus på tvåprocentsmålet.

Ambitionen var att medlemmarna som vid tillfället inte nådde målet skulle göra det till 2024. Med två år kvar är det dock en klar majoritet som inte når målet. Under 2014 nådde tre Nato-medlemmar upp till 2-procentsmålet.

Efter Ryssland invasion av Ukraina har en stor del av alliansens medlemmar förbundit sig att öka investeringarna i försvaret.

Island sticker ut eftersom de inte har en militär styrka, och därmed inte kan uppnå målet

Hur styrs besluten om ekonomin?

Det högsta beslutande organet inom organisationen är det Nordatlantiska rådet (Nato-rådet) som samlar ländernas ambassadörer. Andra organ inom alliansen hanterar i sin tur olika finansiella frågor.

När det kommer till frågor om gemensamma utgifter beslutar representanter för medlemsländerna huruvida den förslagna kostnaden ligger i allas intresse och därmed ska bekostas kollektivt.

Sveriges satsningar på försvaret minskat markant

År 1963 satsade Sverige nästan 4 procent av bruttonationalprodukten (BNP) på försvaret. Det var året efter Kubakrisen, den mest hotfulla krisen under det kalla kriget.

Under resten av 60- och 70-talen sjönk försvarsbudgeten som andel av BNP, men låg ändå en bra bit över 3 procent. Så sent som 1979, året då Sovjetunionen invaderade Afghanistan, låg budgeten på 3,1 procent av BNP. Det var först året efter, 1980, som den sjönk under 3 procent.

Sveriges försvarsutgifter sedan 60-talet Försvarsutgifter som andel av BNP.

Under större delen av 80-talet låg försvarsutgifterna runt 2,5 procent, för att i samband med 1990-talets finans- och fastighetskris, krympa än mer. År 1995 gick den för första gången under Natos mål på två procent.

Efter millennieskiftet fortsatte både den borgerliga alliansregeringen och regeringen Löfven med att krympa försvaret. År 2017 nådde budgeten sin lägsta nivå som andel av ekonomin, 1.02 procent av BNP. Efter det har en viss upprustning skett och i fjol var den knappt 1,3 procent av BNP.

Sipri uppgav nyligen att de globala militära kostnaderna uppgick till 2113 miljarder kronor under förra året, en ökning med 0,7 procent jämfört med föregående år. De största utgifterna återfinns hos USA, Kina, UK och Ryssland.

