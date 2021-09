Allt färre har råd att bo i Stockholm

Under 70-talet byggdes allmännyttan ut och bostadsbristen hamnade på låga nivåer. Sverige kunde ses som ett föregångsland inom social bostadspolitik. Omkring 50 år senare leder ökande bostadspriser och köer till hyresrätter till att låginkomsttagare stöts bort från bostadsmarknaden, enligt Länsstyrelsen Stockholm.

I Stockholms län har allmännyttan i dag minskat och finns bara i 20 av Stockholms läns 26 kommuner, skriver myndigheten i sin senaste rapport om bostadsläget i Stockholms län. I innerstaden får man betala i genomsnitt 13 500 kronor per månad i hyra för en 70 kvadratmeter stor lägenhet som är byggd 2011 eller senare, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Länsstyrelsen varnar för att stigande priser för nyproducerade hyresrätter och bostadsrätter kan innebära att myndigheten får svårt att lösa situationen för den växande andelen av länets befolkning som hamnar utanför bostadsmarknaden.

Det är främst låginkomsttagare, arbetslösa, pensionärer och unga som får svårt att ha råd då antalet inflyttningsklara bostäder samtidigt minskar i länet. Under 2020 färdigställdes 14 300 bostäder, vilket är långt under det demografiska bostadsbehovet om 20 000 bostäder per år, skriver Länsstyrelsen.

Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Foto: Pi Frisk

Irene Molina är professor vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Hon varnar för ökad segregation och klassklyftor då det sedan början av 90-talet skett en stark förändring av bostadsmarknaden genom ombildningar av både allmännytta och privata hyresrätter.

– Det är en diversifierad bostadsbrist vi ser i Stockholm som i stort sett bara påverkar låginkomsttagare. Dagens boendekostnader står inte alls i relation till människors lönenivåer vilket gör mig väldigt bekymrad, säger Irene Molina och fortsätter:

– Vi befinner oss redan nu i en situation där människor blir vräkta från sina boenden i samband med renoveringar av hyresrätter och läget kommer att bli ännu mer akut

Sverige lever på gamla meriter sedan miljonprogrammet infördes 1965, menar hon.

– Man har länge levt i föreställningen om att vi inte haft någon bostadsbrist att tala om sedan 70-talet då Sverige var i fronten för en rättviseorienterad bostadspolitik. Men i dag finns det ingen plan eller något program för bostadssituationen från statens sida, utan det lämnas åt kommunerna.

I Länsstyrelsens rapport konstateras även att nettoutflyttningen från Stockhjolm till övriga Sverige ökar för tredje året i rad. Under 2020 flyttade drygt 5 600 fler personer ut än in i länet. Framför allt unga och människor i familjebildande ålder väljer att i stället söka sig till angränsande län som Sörmland, Västmanland och Uppsala.

– Processen av utstötning av låginkomsttagare är redan igång och om inte någon stark politisk plan stoppar den kan vi i en snar framtid ha en stad där låginkomsttagare inte har någon plats.

Hyresrätt dyraste boendeformen Det är dyrare att bo i hyresrätt än i en bostad som man äger, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) kartläggning av hushållens boendekostnader från 2020. Skillnaden mellan en villa och en hyresrätt med fyra rum och kök är uppåt 3 000 kronor i månaden i boendekostnad. Då är även amorteringen inräknad i villaägarens boendekostnad. I jämförelse med bostadsrätt är hyresrätten cirka 500 kronor dyrare. Antalet kommuner som har en allmännytta har i dag minskat till 20 av Stockholms läns 26 kommuner. Hyrorna för Stockholms privatägda bostäder höjdes med 1,75 procent den 1 april 2021. Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet 12,2 år i Stockholms stad. Källa: SCB, Länsstyrelsen Visa mer