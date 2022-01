Allt fler anmäler romansbedrägerier – skam bakom stort mörkertal

Att bli lurad av någon du litar på är ett tungt slag, inte minst när personen spelar på dina känslor och försvinner med dina pengar. DN har tidigare berättat om Eva-Maria Hedins möte med romansbedragaren James som lurade henne på både kärlek och pengar.

Enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har 1 058 anmälningar om romansbedrägerier registrerats fram till slutet av november förra året. Lika många anmälningar kom in under helåret 2020 och för 2019 var antalet 993. Eftersom anmälningarna för december inte rapporterats in ännu blir siffran sannolikt högre 2021, enligt Brå.

– Pandemin kan ha påverkat antalet romansbedrägerier med tanke på att människor varit mer isolerade än tidigare. Det finns sannolikt också en eftersläpning då bedrägerierna ofta sträcker sig över flera månader, säger Lotta Mauritzson vid polisens nationella bedrägericenter.

Även om den här typen av brott endast utgör ett fragment av det totala antalet bedrägerier, och anmälningarna ökar i långsam takt, så bedömer polisen att det skapar stor ekonomisk och emotionell skada hos de drabbade.

Lotta Mauritzson berättar att bedragarna ofta spelar på brottsoffrets ensamhet och gärna berättar egna personliga historier för att knyta an. Kontakten sker ofta över nätet i olika forum, på sociala medieplattformar och via appar. Samtalen kantas ofta av löften om att ses i framtiden och hintarna om att de behöver låna pengar brukar komma efter runt 3 veckor, enligt Lotta Mauritzson.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Under 2019 och 2020 stod kvinnor för över 70 procent av anmälningarna till polisen och medelåldern bland dem som anmälde var 56 år. Brotten kopplas ofta till internationell verksamhet där personer kommunicerar genom servrar utomlands.

För DN berättar en kvinna om hur hon kom i kontakt med ”Bengt” på Facebook. Till en början var hon skeptisk men Bengt visade stort intresserade och de kom närmare varandra och bestämde sig för att ses.

Kort därefter bad Bengt om hjälp med en betalning.

Han hade gjort en stor beställning från ett företag i Kanada, som oväntat krävde motsvarande 30 000 kronor för frakt. Enligt Bengts berättelse uppstod krångel med hans bankkonto, som nekade ytterligare en betalning till utlandet. Han gav kvinnan vad som föreställde inloggningen till hans bank. Tanken var att hon skulle se överföringen till Kanada och konstatera att det inte rådde någon brist på pengar.

Det här kontot tillhör en bedragare, sade han. Sedan lade han en timme på att lugna ner mig. Efter några dagar fick jag brev från banken om att jag hade blivit utsatt för ett bedrägeriförsök.

– Först sade jag förstås nej, men sedan var han på mig en dag när jag vaktade mitt lilla barnbarn. Han tjatade, jag var stressad och sade tillslut jaja, okej, jag gör det ikväll, berättar kvinnan.

När hon kom hem satte hon sig vid datorn, loggade in på banken och gjorde överföringen enligt uppgifterna hon fått av Bengt.

Men det funkade inte, trots att Bengt gav henne ett nytt kontonummer. På skärmen uppmanade Handelsbanken henne att ringa kundtjänst. Hon ringde och bad om att få kontrollera kontonumret och slussades då vidare till en man på säkerhetsavdelningen där hon fick förklara varifrån hon fått numret och huruvida hon träffat personen.

Hon polisanmälde händelsen, men ärendet lades snabbt ner i brist på bevis. Till Bengt skrev hon hur ledsen hon var för att han hade lurat henne.

”Litar du mer på banken än på mig”, svarade han.

Sedan tog deras kontakt slut.

När pengarna lämnar Sverige är det svårt att få tillbaka dem om överföringen inte stoppas. Flera svenska storbanker vill dock inte gå närmare in på hur de arbetar med just romansbedrägerier.

– Det är svårt att säga något om utvecklingen av romansbedrägerier då det bland annat kan finnas ett stort mörkertal kopplat till den här typen av bedrägerier, skriver Nordeas presskommunikatör i ett mail till DN.

SEB, Nordea och Handelsbanken uppger att de arbetar aktivt för att varna och informera sina kunder om hur de skyddar sig mot misstänkta bedrägerier.

Vi har dialog med bankerna hela tiden och romansbedrägerier är något vi tittar mycket på för att se hur vi kan få brottsoffret att inte skicka pengarna. Men även om banken upptäcker det händer det att brottsoffret står på sig och ska skicka pengar ändå.

Guy Wennerholm, som ansvarar för att förebygga finansiella brott på Handelsbanken, säger att banken följer de metoder bedragarna använder och anpassar sin bevakning av transaktioner därefter.

– Alla transaktioner som vi identifierar som misstänkta på något sätt tittar vi manuellt på och kontaktar kunden för att verifiera att kunden verkligen vill och förstår varför transaktionen ska utföras, säger Guy Wennerholm.

Hur många transaktioner som flaggas och stoppas av bankerna är dock oklart.

– Vi har dialog med bankerna hela tiden och romansbedrägerier är något vi tittar mycket på för att se hur vi kan få brottsoffret att inte skicka pengarna. Men även om banken upptäcker det händer det att brottsoffret står på sig och ska skicka pengar ändå, säger Lotta Mauritzson.

Det är just den emotionella biten som gör den här typen av brott så riskfyllda.

– Det finns fall där offret klippt alla band med alla personer omkring sig. Det har varit familjer, vänner och arbetskamrater som klippts för att bedragaren övertygat personen om att de missunnar dem kärleken, säger Lotta Mauritzson.

