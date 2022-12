Allt fler köper begagnat i tuffare tider: ”Vi slår försäljningsrekord”

Många svenskar drabbas av en tuff vinter med dyrare mat, höga energipriser och stigande inflation. Enligt HUI Researchs prognos över julhandeln 2022 spås konsumenterna göra fler medvetna val för att kunna spara in på utgifterna.

Och svenskar vill både få och ge julklappar som inte är nyproducerade, visar en färsk undersökning som Frälsningsarméns ”second hand”-kedja Myrorna gjort.

Röda korset har drygt 240 andrahandsbutiker i Sverige. Omsättningen har ökat under en längre tid, berättar Magnus Lundén, chef för second hand vid Röda korset.

– Skillnaden mellan traditionella butiker och second hand blir mindre. Intresset har ökat stadigt de senaste åren. Framför allt tror jag att det är hållbarhetsfrågan som lockar, men jag tror också att den ekonomiska faktorn spelar roll.

Myrornas vd Caroline Andermatt märker också av trenden.

– Generellt har begagnathandeln alltid gått bra under tuffare och sämre ekonomiska tider och så ser det ut även i år. Även om allt fler handlar second hand mer och mer utifrån viljan att handla hållbart och minska sin klimatpåverkan så tror jag också att plånboken styr just nu.

– Även om det är plånboken som gör att man handlar begagnat för första gången så vet vi att många blir positivt överraskade i våra butiker och kommer tillbaka.

Hon förklarar att företaget nu ser en ökning jämfört med 2019, innan pandemin.

– Ökningen som vi ser nu i år, det är svårt att veta redan nu om den beror på det ekonomiska läget eller intresset som växer eftersom fördomar kring att handla begagnat börjar försvinna. Jag tror att det är en kombination, eftersom vi har sett den här ökningen i december under flera år som nu får en extra skjuts.

Försäljningen av tavlor, som utsetts till årets second hand-julklapp, har ökat med närmare 40 procent de senaste tre åren, berättar Caroline Andermatt.

– Det är ganska bra kvitto på att fler hittar till att handla second hand och fler gör det också för att det är mer ekonomiskt och smart för plånboken, säger hon.

De flesta andrahandsbutiker erbjuder inte presentinslagning eller kartonger under julhandeln, vilket kan göra det svårt att avgöra hur mycket julklappsköpen har ökat i butikerna. Däremot har synen och värdet på andrahandsvaror förändrats.

– Det är få som tycker att det är konstigt att köpa kläder eller ge bort något begagnat. Tvärtom kan anses vara negativt att köpa nyproducerat, menar Magnus Lundén och berättar att vissa varor sticker ut mer än andra:

– Framför allt finns det ett stort intresse för leksaker och kläder.

Ännu ett exempel på att fler väljer begagnat är Erikshjälpen som ökade försäljningen med 11 procent, enligt kvartalsrapporten från oktober. Under samma period såg företaget också en kundökning på 14 procent, jämfört med i fjol.

– Besöksantalen ökar vecka för vecka och vi slår nya försäljningsrekord hela tiden. Det är ett tecken på att det är fler som har ett behov av att handla i vår verksamhet, säger Anette Alm Gustafsson, verkställande chef för second hand på Erikshjälpen.

– Det handlar om ekonomiska förutsättningar, men sen finns det de som tänker mer på miljön och vill handla hållbart.

Allra mest har försäljningen av kläder ökat.

– Det ekonomiska läget vi befinner oss i att kanske bidrar till att man snabbare går över till att handla kläderna second hand, säger Caroline Andermatt.

Men även försäljningen av barnartiklar ökar inom begagnathandeln, enligt Postnords e-handelsrapport E-barometern för det senaste kvartalet. Något som även Erikshjälpen märkt av.

– Allt som du kan knyta till barn ligger på jättestora ökningar jämfört med föregående år, säger Anette Alm Gustafsson.

Enligt Caroline Andermatt fortsätter svenskarna att lämna in klädesplagg och saker som de inte längre behöver.

– Det är trots allt många barnfamiljer som lever i utsatthet i Sverige och inte har råd med julklappar och mat, och den typen av frågor belyses ju på ett annat sätt nu när vi befinner oss i det ekonomiska läge som vi gör.

Fakta. Köp av begagnat online I takt med att barnfamiljers köpkraft minskar så vänder sig allt fler till begagnat, visar Postnords e-handelsrapport E-barometern för det här kvartalet. Kläder och skor är den mest populära kategorin – över en tredjedel av de som handlat begagnat den senaste månaden köpte ett klädesplagg eller ett par skor. 23 procent av de som köpt begagnat online har köpt möbler och heminredning, jämfört med 12 procent av de som köpt möbler och heminredning nyproducerat. 46 procent av befolkningen mellan 30 och 49 år uppger att de planerar att handla begagnade barnartiklar och leksaker. Försäljningen av barnartiklar och leksaker brukar öka kraftigt under just julen. Samtidigt befinner vi oss i en period då hushållen i och med lågkonjunkturen har allt mindre att spendera på nöjesartiklar som leksaker, enligt rapporten. Barnartiklar har handlat av 18 procent av begagnatkonsumenterna, och 6 procent av begagnatkonsumenterna. E-barometern publiceras en gång per kvartal, och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handel definiera i rapporten som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas av konsument i butik, lager eller utlämningslokal. Barometern tas fram i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. Källa: Postnord E-barometern Visa mer

