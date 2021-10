Allt fler kvinnor vill kunna frysa in sina ägg

I USA började trenden redan 2009. Att frysa in ägg lanserades som det nya p-pillret. Kvinnor skulle kunna styra över sin egen fertilitet. Techbolagen i Silicon Valley började betala för sina anställdas äggfrysningar.

Spotify, Apple, Google, Facebook, Netflix, Uber och Microsoft erbjöd alternativet och finansbolag som Citigroup and JP Morgan hakade på.

I Sverige öppnades den första kliniken för vitrifiering – som möjliggör snabbnedfrysning av ägg och spermier – år 2011 och sedan dess erbjuder allt fler privata aktörer alternativet. Tidigare användes äggfrysning endast vid sjukdomsfall som hotade fertiliteten.

– Om ägg fryses ned med vitrifiering är de lika effektiva som färska ägg. Sedan behöver äggen förstås befruktas av en spermie för att det ska kunna bli ett embryo och sedan en graviditet, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets sektion för reproduktion.

Kenny Rodriguez-Wallberg. Foto: Stefan Zimmerman

År 2019 gjordes omkring 587 äggfrysningsbehandlingar i Sverige, varav 400 var icke-medicinska. Det var en ökning från 283 icke-medicinska behandlingar år 2018 och 250 år 2017, enligt nationella registret Q-IVF.

– Samhället lägger stor press på kvinnor i dag. Kvinnor ska utbilda sig, få ett bra jobb och bli självständiga innan det är dags att bilda familj. En kvinna i 30-årsåldern kanske vill vänta med barn. Då kan det vara bra att ha sparat ägg i frysen, säger Kenny Rodriguez-Wallberg.

Den biologiska variationen är stor, det finns ingen rättvisa mellan individer

I ekonomiskt framgångsrika storstäder världen över är äggfrysningstrenden som starkast. I Sverige är det fortfarande relativt nytt men väntas växa.

Metoden är densamma som vid provrörsbefruktning, IVF, men äggen fryses ned på en gång istället för att användas. Anledningen är att kunna använda de yngre äggen vid ett senare tillfälle, vilket kan vara en fördel eftersom äggkvaliteten blir sämre vid åldern. Kvinnors fertilitet har en naturlig nedgång vid 30 års ålder och sjunker kraftigt vid 35.

– Den biologiska variationen är stor, det finns ingen rättvisa mellan individer, säger Jan Holte, gynekolog och delägare vid Carl von Linnékliniken i Uppsala.

Jan Holte. Foto: Privat

Kliniken har behandlat omkring 200 personer och uppger att det skett en fördubbling av kvinnor som vill frysa in sina ägg varje år de senaste fem åren.

– Till oss kommer en ökad skara unga kvinnor som tänkt att de ska göra karriär eller inte ännu är redo att bilda familj och vill skjuta upp sitt barnafödande. De vill ha barn när de kanske är närmare 40 snarare än vid 25-30. Yrkeskategorierna varierar men de flesta har en akademisk utbildning eller befinner sig i universitetsstudier, säger Jan Holte.

Kostnaden för att frysa in ägg varierar mellan olika kliniker men ligger på ungefär 30.000 kronor per behandling. Ibland behövs flera behandlingar. Därtill är priset på frysförvaring ungefär 1500-3000 kronor per år.

Vore bättre att se till att ha ett arbetsliv där det går att kombinera arbete och barn

År 2014 gav Skatteverket tummen upp för företag i Sverige att erbjuda äggfrysning som en löneförmån. Skatteverket för inte statistik över hur många som använt sig av löneförmånen äggfrysning, däremot ger förmånsportalen Benify en indikation om hur vanligt det är. Benify administrerar drygt 1.500 arbetsgivares löneförmåner och uppger att 1050 företag med sammantaget 200.000 anställda har tillgång till äggfrysning som en löneförmån via portalen. Ett femtiotal är större företag med över 1.000 anställda. Sedan 2019 har 40 beställningar gjorts via Benify.

Frågan om äggfrysning och arbetsliv väcker en rad etiska dilemman till liv.

– För den enskilda kvinnan kan det vara en möjlighet i en besvärlig situation men som princip och strategi i arbetslivet tycker jag det vore bättre att se till att ha ett arbetsliv där det går att kombinera arbete och barn, säger Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet, som forskar om arbetsmarknad, organisationer och jämställdhet inom framför allt industrin.

Lena Abrahamsson. Foto: Tomas Bergman

En arbetsmarknad där företag betalar för att kvinnor skjuter upp barnafödandet istället för att de får barn som unga är fel väg att gå, anser Lena Abrahamsson.

– Det här implicerar på något vis att det är kvinnor som förväntas ta konsekvensen av att skaffa barn och man lägger skulden, lösningen och ansvaret på den enskilda kvinnan. Kvinnan förväntas vara föräldraledig länge och ta ansvaret för att skjuta upp barnafödandet. Det är inte en strategi som är att välkomna, säger hon.

Lena Andersson säger att samhället tjänar på att arbetsliv och barn går att kombinera, och lyfter att Sverige på många sätt skiljer sig från USA, med den svenska föräldraförsäkringen och barnomsorgen.

– Nyckeln är att bygga ut det ännu mer. Oavsett om du är kvinna eller man ska du kunna vara borta ett halvår från jobbet utan att karriären påverkas. Om alla är det – både kvinnor och män – så är förutsättningarna lika för alla, oberoende av om du är 25 eller 35. Men vårt arbetsliv är inte anpassat efter det, även om Sverige är bättre än många andra länder.

Kvinnor ska inte behöva ändra på sina kroppar för att anpassa sig till arbetslivet

Analysföretaget Data Bridge uppskattar att omsättningen för den globala fertilitetsindustrin växer med i genomsnitt 9,2 procent årligen mellan 2021 till 2028. Om fem år väntas den uppnå drygt 360 miljarder kronor. Senare graviditeter hos kvinnor är den främsta anledningen till branschens tillväxttakt men även tekniska framsteg och mäns försämrade spermakvalitet nämns som viktiga faktorer i analysen. Vid ofrivillig barnlöshet är det ungefär lika vanligt att problemet ligger hos kvinnan som hos mannen, enligt 1177 Vårdguiden.

Lena Abrahamsson anser att det är bättre att göra åtgärder på arbetsmarknaden, i arbetslivet och kanske i utbildningar snarare än att företag betalar för att anställda skjuter upp barnafödandet.

Äggen fryses ned till –196 grader. Foto: Andriy Bezuglov/Alamy

– Kvinnor ska inte behöva ändra på sina kroppar för att anpassa sig till arbetslivet. Då är arbetslivet inte mänskligt. Jag tycker diskussionen skaver litegrann, säger Lena Abrahamsson.

Samtalsterapeuten Cilla Holm har tidigare berättat om sin egen barnresa i DN. Hon driver podcasten ”Jag vill ha barn” och möter i sitt arbete människor med barnlängtan.

– Jag träffar bland annat personer i heteronormativa relationer som har svårt att få barn eller personer som har väntat för länge. Jag träffar också olika singelkvinnor som hamnat i en situation där det är för sent, säger hon.

Hon ser brister i utbildningen vad det gäller kvinnors fertilitet.

– Som det är nu lär vi oss bara hur vi inte ska bli gravida. Om du vet att du vill ha barn eller kanske kommer att vilja ha barn behöver det finnas någon form av familjebildningsplan ungefär när du fyller 30, istället för att gå runt och fundera år ut och år in, säger Cilla Holm och råder personer som vill frysa in ägg att göra det tidigt.

Cilla Holm. Foto: Erik Ardelius

Generellt sett är Cilla Holm kritisk till äggfrysning.

– Det är en falsk trygghet och ger känslan av att man skapat sig ett utrymme. Om det fanns en garanti för att äggen skulle leda till ett barn eller i alla fall ett embryo vore det en sak, men det vet man inte. Risken är hög.

I Q-IVF:s register går det även att få en indikation på nedfrysningarnas utfall. År 2019 gjordes 100 behandlingar – ”upptiningar” – av nedfrysta ägg, där 24 ledde till graviditeter och 20 av dessa sedan till förlossningar, enligt registret. Det var alltså en femtedel av behandlingarna med nedfrysta ägg som befruktades av en spermie som i slutändan ledde till förlossning och barn. Vid Carl von Linnékliniken i Uppsala, som hjälpt omkring 200 kvinnor att frysa in ägg, är det bara två som senare använt sig av äggen. Båda lyckades bli med barn, enligt Jan Holte.

