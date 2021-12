Allt fler uppmanas ta tåget framför flyget – järnvägen räcker inte

”När vi reser i Sverige, reser vi med tåg”, står det i Skatteverkets nyligen antagna policy för tjänsteresor.

Region Stockholm beslutade nyligen att alla tjänsteresor som tar fem timmar eller mindre med tåg, ska göras med tåg. Liknande riktlinjer har även antagits på flera andra statliga myndigheter, flera svenska kommuner och några av landets största universitet, visar DN:s genomgång.

Samma trend syns bland företag, och SJ:s kundundersökningar säger att antalet privatresenärer som väljer tåg framför flyg bara fortsätter växa.

Men infrastrukturen hänger inte med. Tågresandet i Sverige har fördubblats de senaste 20 åren. Året innan pandemin slog till, 2019, hade resandet i Sverige nått rekordnivåer, enligt det statliga bolaget SJ.

Klimatdebatten har ökat tågresandet. Det trångt på spåren och på en del platser är det så fullt att det inte längre får plats med fler avgångar.

– Järnvägarna har inte byggts ut i samma takt som resandet ökat. Den här kraftigt ökade trafiken har gjort att det är väldigt trångt, säger Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik vid SJ.

Nya siffror som DN tagit fram via Trafikverket visar att trycket på spåren ökat konstant de senaste fem åren, och att det kommer att fortsätta även nästa år.

Trafikverket gör varje år en slags upphandling där tågbolag, kollektivtrafikmyndigheter, industrin och en rad andra aktörer får göra anspråk på det man kallar för tåglägen – plats och tid i järnvägsnätet – inför kommande år.

Bara mellan 2017 och 2021 har antalet beviljade tåglägen ökat med nära 50 procent, visar statistiken. I Trafikverkets tågplan för nästa år syns en fortsatt ökning med tolv procent.

– Det är ett tecken på att efterfrågan ökar, utan tvekan, säger Roberto Maiorana, Trafikverkets chef för verksamhetsområde tåg.

Till det kan också läggas ökad godstrafik och att Trafikverket har fler planerade spårarbeten än på mycket länge. Även det tar tid och plats på spåren i anspråk.

Trycket på järnvägen ökar Varje år ansöker tågbolag, kollektivtrafikmyndigheter och andra aktörer om tåglägen, eller plats på spåren, för nästa år. Hur många tåglägen trafikverket fastställer inför kommande år vittnar om hur efterfrågan på tågresor och godstransport ser ut. Fastställda tåglägen 2017–2022 Källa: Trafikverket

Sammantaget gör kombinationen av växande efterfrågan och planerade arbeten att det blir trångt. Det är en positiv trend men den kommer med risker.

– När det blir så här fullt i anläggningen så får vi större konsekvenser av störningar. Är det glesare mellan tågen kan man hämta tillbaka förseningar och hantera störningar utan att de påverkar så många andra avgångar, säger Roberto Maiorana.

SJ:s prognos är att kapaciteten kommer ta slut på ännu fler sträckor runt om i landet inom tio år. Storsatsningar på upprustning och nya spår kommer att avlasta, men de ligger långt fram i tiden. De nya stambanorna till Stockholm, Göteborg och Malmö till exempel kommer inte att stå klara förrän runt 2045 enligt Trafikverkets senaste bedömning.

– Ska man kunna transportera fler människor och mer gods så behövs det fler spår. Och det tar väldigt lång tid att bygga. Det är långsamma processer, mycket politik och viljor som ofta gör att besluten tar längre tid. Det är en takt som inte alls stämmer överens med folks behov och vilja att resa, säger Dan Olofsson.

Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik på SJ. Foto: Anna Alverhag

Så länge vidtar SJ egna åtgärder för att möta efterfrågan. Bland annat har de gamla X2000-tågen byggts om och har nu fler säten per vagn. Man har också under hösten köpt in nya regionaltåg till delar av landet, och strax före jul offentliggjorde tågbolaget ytterligare en jätteaffär om 25 nya snabbtåg.

Trots insatserna märks den höga belastningen av för resenärerna redan nu.

Restiderna är i dag längre än för ett antal år sedan, eftersom fler tåg ska samsas om samma spår. Störningar som uppstår leder till dominoeffekter och påverkar andra tåg som kör på samma sträcka. Det blir också svårare att få tag på biljetter till de mest populära sträckorna, vilket ökar risken för att även priserna ska stiga.

– Jag tittade på hur bokningarna ser ut på stambanan Stockholm-Malmö. Platserna har varit fulla i stort sett varje helg under hela hösten. Liknande, om än inte riktigt lika fullt, är det på sträckan Stockholm-Göteborg, säger Dan Olofsson.

Utöver ombyggda tåg så lyfter han även försök med längre tåg som en kortsiktig lösning på problemet, i väntan på de stora infrastrukturprojekten som tar längre tid. Men inte heller det är gjort i en handvändning enligt Trafikverket.

– Man kan inte bara bestämma sig här och nu för att koppla ihop två tåg för att rymma dubbelt så mycket kapacitet, för vi har fortfarande platser i systemet där till exempel perrongerna inte är tillräckligt utbyggda för att ta emot så långa tåg, säger Roberto Maiorana.

Tror du att fler sträckor kommer bli fulla kommande år?

– Ja det tror vi. Det har med efterfrågan att göra, men också med att det i och med planerade satsningar blir mer aktiviteter. Vi kan nå taket kan man väl säga även på andra sträckor framöver.

Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde tåg på Trafikverket, tror att fler tågsträckor kan nå maxkapacitet framöver. Foto: Patrik Lindström

Robert Maiorana vill inte peka ut var risken är som störst just nu, men han nämner Katrineholm som ett exempel på en flaskhals där belastningen är väldigt hög i förhållande till kapaciteten.

– För att ta sig söderut på södra och västra stambanan så startar egentligen alla tåg ifrån Stockholm och passerar en knutpunkt som Katrineholm. Den är väldigt känslig, säger Roberto Maiorana.

Tidigare i höstas släppte Trafikverket sin nationella infrastrukturplan för 2022–2023. En stor del av investeringarna i den rör de första etapperna i projektet med nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Men bara byggstarten för de första etapperna ligger flera år bort och Trafikverket tror inte projektet som helhet står klart förrän runt 2045. Den tidplanen tycker man på SJ är alldeles för lång.

– Det finns absolut saker som är bra i den nationella planen. Men den största invändningen är att det är en alltför långsam plan. Så som Sverige ser ut så går många resor till och från Stockholm. Flaskhalsarna hamnar i storstäderna. De satsningar som ändå gjorts och görs är bra, men det finns flaskhalsar som hade kunnat åtgärdas snabbare än i den planen, säger Dan Olofsson.

Fakta. Investeringar i järnvägen Trafikverket tar vart fjärde år fram förslag till en nationell plan för transportinfrastruktur. Den senaste kom i slutet av november och gäller för 2022-2033. Av de namngivna investeringarna i planen rör drygt 80 procent järnvägen. Bland annat: ●Etapp 1-3 av nya stambanor för höghastighetståg. Målet är att få nya spår för höghastighetståg från Göteborg, Malmö och Stockholm, som möts i Jönköping. De tre första etapperna är Järna–Linköping, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund. Totalt räknar Trafikverket med att de nya stambanorna kostar över 300 miljarder kronor. ●ERTMS. Ett nytt digitalt signalsystem som ska skapa förutsättningar för järnvägens modernisering. Signalsystemet är även en viktig del för att få till de nya stambanorna. ●Kapacitetsförstärkningar föranledda av de nya industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län. Källa: Trafikverket. Visa mer

