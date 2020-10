Amazon en given del av vardagen för amerikanska familjer

Dena Soukieh har handlat regelbundet på Amazon i mer än 15 år. När pandemin kom till USA tidigare i år blev Amazon i princip den enda butik hon använde.

– När pandemin kom satt vi hemma hela dagarna och beställde all mat och förnödenheter. Vi brukade handla på Amazon någon gång i månaden men i våras gjorde vi i stället en stor beställning en gång i veckan. Under början av pandemin var det många butiker här som stängde och matbutikerna hade långa köer så det var tryggare att beställa allt från Amazon, säger hon.

Hon bor i Brooklyn tillsammans med sin pojkvän Aaron Cansler. Båda jobbar på teknikföretag och har använt Amazon så länge de kan minnas. De är ett av miljontals amerikanska hushåll som betraktar Amazon som en självklarhet för vardagskonsumtionen.

Nu försöker Dena Soukieh och Aaron Cansler dra ner på sina Amazon-köp. Foto: Agaton Ström

– Det första som lockade mig för många år sedan var att priserna alltid var lite lägre än hos konkurrenterna. Leveransen var snabb och smidig, säger hon.

Redan före pandemin var Amazon jättarnas jätte i amerikansk e-handel. Om du promenerar ner för en gata i New York, eller en villaförort i princip vilken delstat som helst i USA under en vardagseftermiddag, så kommer gatorna att kantas av små lastbilar som lämnar travar med bruna paket på trottoaren, med Amazons logotyp på hörnet. Sedan pandemin slog till här har Amazon vuxit så explosionsartat att företagets grundare Jeff Bezos själv blivit omkring 80 miljarder dollar rikare under året. Nu är han återigen världens rikaste och den enda som har en förmögenhet på över 200 miljarder dollar.

Tillväxten kommer inte bara från handeln, utan även från Amazon Web Services, deras globala molntjänst, som står för drygt hälften av företagets intäkter. AWS är i dag så alltomfattande att till och med flera av Amazons konkurrenter, som Netflix, använder plattformen.

En leverantör för United Parcel Service leverar paket från Amazon på Manhattan, New York. Foto: Agaton Ström

Mycket av tillväxten under året handlar om konsumtion, säger Brad Stone, som är författare till två böcker om Bezos och en av USA:s främsta Amazon-experter.

– Amazon har haft en unik förmåga att tjäna pengar på de olyckliga konsekvenserna av pandemin.

Det var ett av få företag som hade kapaciteten att anpassa sig blixtsnabbt till de nya omständigheterna.

Många av deras fysiska konkurrenter har halkat efter eller inte kunnat leverera produkter alls, så Amazon har vuxit väldigt snabbt när det gäller framför allt livsmedel. De har tjänat mest på den omställning som gjorts under pandemin, till en mer digital tillvaro på alla sätt, säger Stone till DN.

Brad Stone. Foto: David Paul Morris

Enligt Brad Stone bottnar Amazons globala framgångar i Jeff Bezos ”hänsynslösa besatthet av effektivitet”.

– För Amazon blev pandemin en lika dramatisk ökning av efterfrågan som de i vanliga fall ser under julhandeln. De anpassade sig genom att först och främst tillhandahålla de livsnödvändiga produkterna och slutade under en period leverera allt annat. Men de anställde även 100.000 nya personer i lagerlokalerna. Samtidigt var de ganska hänsynslösa när det handlade om att avskeda alla som klagade på osäkra arbetsförhållanden eller försökte organisera protester för bättre skydd under arbetstiden, säger Brad Stone.

Stacy Mitchell. Foto: Privat

Juristen Stacy Mitchell har sedan ett par år tillbaka drivit The Institute for Local Self-Reliance, en gräsrotsorganisation i Maine som försöker ena småföretagare och butiker i en kamp mot Amazon.

Pandemin riskerar nu att leda till strukturella förändringar i den amerikanska ekonomin där ”ofattbart många fysiska butiker slås ut och bara de stora kedjorna överlever”, säger hon.

– För Amazon är det svårt att föreställa sig ett bättre läge än att alla sitter hemma och köper saker hela dagarna. Hela våra liv utspelas just nu hemma och vi gör alla våra inköp på webben, säger Mitchell.

Paket från Amazon väntar på att bli levererade. Foto: Agaton Ström

Under pandemin har det blivit tydligt att Amazon fått en så betydelsefull roll i det amerikanska samhället att många hushåll förlitar sig på dem för i princip alla livsmedel och förnödenheter. Mitchell menar att Amazon numera fungerar som själva detaljhandelns infrastruktur i USA, så mäktigt att de själva reglerar och styr över marknadens vinnare och förlorare.

– Jag tror att det här kan leda till att ofattbart många fysiska butiker kommer att slås ut. De största kedjorna kommer att överleva, men det blir tufft för många andra, säger Mitchell.

Amazon har blivit så mäktigt att de nu gör sådant som tidigare bara offentliga institutioner och myndigheter kunde göra, menar hon.

Foto: Agaton Ström

– Samtidigt har vi ingen inblick i hur de styrs och agerar, vi vanliga amerikaner har ingen påverkan på företagets ledarskap och vi kan inte ställa dem till svars. Det är en skrämmande situation. I en demokrati borde vi ha fria marknader som regleras av förtroendevalda politiker. Alla bör arbeta på samma villkor, och de bör sättas av offentliga institutioner. Nu har själva marknaden flyttat till Amazon. Där är det de själva som bestämmer vem som vinner och förlorar. Så de börjar allt mer fungera som enväldiga härskare över all amerikansk handel, säger Stacy Mitchell.

Även bland Amazons mest lojala kunder i USA finns det ofta en tydlig hatkärlek till företaget. Många känner till kontroverserna som rör Amazons hårda behandling av anställda och konkurrenter. Samtidigt är det för enkelt, billigt och bekvämt att använda plattformen för att någon ska kunna sluta. Affärstidningen Fortune skrev nyligen att Amazon ”förkroppsligar det moderna företag som hatas av konsumenterna, samtidigt som de älskar tjänsterna de erbjuder”. Det förklarar även varför skandalnyheter och kritik mot företaget inte gjort mycket för att skada deras affärer.

Dena Soukieh och Aaron Cansler försöker dra ner på sina Amazon-köp. Foto: Agaton Ström

Dena Soukieh och Aaron Cansler är skeptiska till mycket av Amazons affärsverksamhet. Sedan ett par månader tillbaka har de kraftigt dragit ner på Amazon-köpen och försöker i stället handla hos lokala butiker, eller beställa produkter direkt från tillverkarna.

– I den mån det är möjligt försöker vi handla på lokala butiker eller beställa direkt från leverantörer. Så nu använder vi bara Amazon i nödfall, säger Dena Soukieh.

Aaron Cansler är särskilt bekymrad över hur de hanterar anställda på lagren, i synnerhet de som blev smittade och krävde bättre skydd under pandemin.

– Amazon har skapat sådana oerhörda förmögenheter och Jeff Bezos är i dag världens rikaste man, men det innebär att de även har en moralisk skyldighet att förbättra situationen för sina anställda och där ser jag inga tecken på att de tar kritiken på allvar, säger han.

– När något verkar för bra för att vara sant så är det ofta just det. Att det går att beställa hem produkter som kommer samma dag utan att det kostar någonting? Det är alltid någon som får betala för det, säger Dena Soukieh.

Foto: Agaton Ström

Utöver växande kritik från konsumenter, småföretag och fackförbund växer även de politiska kraven på förändringar av USA:s monopollagstiftning, vilket kan påverka Amazon.

Kongressen i Washington presenterade i veckan en 400-sidig utredning, där de hävdade att Amazons marknadsdominans skett på bekostnad av konkurrenskraft och innovation.

”Det som en gång var små startupföretag liknar nu en typ av monopol vi inte sett sedan oljebaronernas och järnvägsmonopolens tid”, står det i utredningen. Både demokrater och republikaner är överens om att Amazon behöver regleras hårdare av regeringen. Skulle Joe Biden vinna presidentvalet är det många som förväntar sig att Amazon kan utsättas för en tuff strid i Washington.

– Det är ofrånkomligt att debatten om monopol kommer att påverka Amazon. Men det är en snårig terräng för myndigheter så länge lagarna ser ut som de gör nu, eftersom Amazons marknadsdominans inte faller in under den rådande definitionen av ett monopol. Jag förväntar mig snarare att det politiska stödet kommer växa för att exempelvis höja skatter på Amazon och begränsa deras verksamhetsområden i viss mån. Kanske genom att hindra dem från att sälja sina egna produkter. Om företaget ska brytas upp måste hela monopollagstiftningen i USA förändras i grunden, säger Brad Stone.