Amerikanska Fed sänker räntan

Sänkningen kom som ett svar på de effekter som coronasmittan haft på den amerikanska ekonomin och är den andra räntesänkningen på två veckor. Beslutet koordinerades med Bank of England, Bank of Japan, Bank of Canada, Swiss National Bank och Europeiska centralbanken.

Därmed sänktes räntan från 1,25 procent till mellan 0 och 0,25 procent. Den 3 mars sänkte Fed räntan från 1,75 till 1,25.

Fed kommer också att köpa statsobligationer och andra säkerhetspapper till ett till ett värde av motsvarande 6.300 miljarder kronor under de kommande månaderna, skriver Wall Street Journal.

– Det gör mig väldigt glad, sa president Donald Trump i en första kommentar till räntesänkningen.

– Detta är bra för landet.

I ett uttalande konstaterade Federal reserve att man är beredd att använda alla typer av medel för att se till att det kommer att finnas nog med pengar i systemet till såväl privatpersoner som företag.

SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist säger till TT att marknaden hade väntat sig att den amerikanska centralbanken skulle agera men att han blev förvånad över storleken på sänkningen:

– Men inte i den här omfattningen. Det är en aggressiv signal att göra det före det ordinarie mötet i veckan, sa Robert Bergqvist till TT.

Söndagens besked fick dollarn att falla något.