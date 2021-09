Amerikanska styrräntan oförändrad

Börserna i USA reagerade positivt på Federal Reserves besked om att styrräntan lämnas oförändrad. Strax efter klockan 20 på onsdagskvällen låg det breda indexet S&P på plus 1,3 procent, Dow Jones industriindex på plus 1,4 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex på plus 1,1 procent.

Fed meddelade också att de månadsvisa stödköpen för att stötta ekonomin kan komma att trappas ned så snart som i början av november, skriver The Wall Street Journal.

Centralbankens penningpolitiska kommitté konstaterar att ökande smittspridning har fått delar av den ekonomiska återhämtningen att sakta ned, men att den i stora drag har blivit starkare.

Den senaste inflationsstatistiken var något dämpande på den annars stigande prisbilden. Den årliga prisökningstakten, inflationen, ligger runt fem procent. Även sysselsättningssiffrorna som släpptes härom veckan var svagare än väntat. Smittspridningen av deltavarianten oroar också den ekonomiska utvecklingen, vilket sammantaget bedöms få Fed att sitta hyfsat lugnt i båten ett litet tag till, tror ekonomer.