Analytiker ger godkänt för starten

Över 200 000 hade på förhand tecknat sig för tilldelning i Volvo Cars börsnotering på fredagen. Vid öppning steg kursen direkt, svängde en del, och ser drygt en timme senare ut att ha stabiliserats kring plus 12 procent.

– Dessutom på en börs som är ganska sur i dag. Det får man säga är klart godkänt, säger Carl-Henrik Söderberg, chefsanalytiker på småspararorganisationen Aktiespararna.

Det finns enligt honom ett antal anledningar till den tidiga uppgången. Dels har det på förhand pratats mycket om Volvo Cars som en ny folkaktie, som H&M eller Telia, dels har värderingen enligt bedömare varit låg.

Först gavs ett intervall på 53–68 kronor, och i måndags slogs teckningskursen fast till 53 kronor.

– Sedan går det inte heller att komma ifrån att Volvos siffror ser bra ut för 2021 också, säger Carl-Henrik Söderberg och fortsätter:

– Samtidigt ska man komma ihåg att bilbranschen i stort präglas av låga värderingar, så man ska inte säga att detta blir något fynd jämfört med sektorn i övrigt. Men jag tycker det är fullt rimligt att den går upp i dag, sedan får vi se.

Hur stor roll spelar svenskarnas nära relation till Volvo i dag?

– Jag tror faktiskt att många småsparare gått in just för att Volvo ligger många varmt om hjärtat ändå. Det är en svensk klassiker och det tror jag spätt på intresset ännu mer. Men i kombination med att de faktiskt går in i det här året med väldigt starka siffror, säger Carl-Henrik Söderberg.

Det finns ofta vid uppmärksammade börsnoteringar en skara som ägnar sig åt den mer kortsiktiga ”teckna och sälj-taktiken”, enligt Söderberg. Det vill säga att sparare på förhand tecknar sig för aktietilldelning och sedan säljer av sina tilldelningar tidigt när handeln öppnar för att göra en snabb vinst.

Så tycks det även vara i det här fallet. Omsättningen har varit rekordhög under morgonen enligt Carl-Henrik Söderberg.

– Jag tror det är många småsparare som kanske kommer ta en snabb vinst och då får vi se vad de stora spelarna gör. Om de köper in sig nu och fyller på sina positioner, eller om de väntar. Vi får se hur det utvecklar sig.

