Ekonomer oroas över H&M:s lagerökning

Torsdagens rapport från H&M får ett kyligt mottagande av ekonomerna. Enligt Johanna Kull, sparekonom på Avanza, ser det fortsatt dystert ut för klädkedjan.

– Det här var inte ljuset i tunneln för H&M. De har det fortfarande kämpigt. Det är framför allt relaterat till det stora varulagret. Det tyder på att det kommer att krävas fortsatta reor vilket kommer fortsätta att pressa lönsamheten, säger hon.

Lanseringen av det nya varumärket Afound är ett sätt att bli av med det stora varulagret utan att behöva göra nedskrivningar, enligt Johanna Kull. Hon bekymras också av de problem med leveranser klädkedjan har haft.

– Det låter inte bra att det finns leveransproblem. H&M har tidigare fått kritik för den tröga leveranskedjan, säger Johanna Kull.

Stefan Perssons stora köp av H&M-aktier under våren har fått många att höja på ögonbrynen.

– Det blir spännande att se om Stefan Persson kommer att öppna plånboken igen, säger Johanna Kull.

Maria Landeborn, senior strateg inom sparande och investeringar på Danske Bank, ser inte heller rapporten som en positiv överraskning.

– Det är svårt att hitta ljuspunkter i rapporten. Lagret har varit ett orosmoment under lång tid och nu fortsätter det att öka. Det kostar pengar och tvingar H&M att rea även framöver, säger hon.

I rapporten framgår att varulagret stod för 18 procent av omsättningen under perioden. Siffran är oroande, enligt Maria Landeborn.

– Under våren bör det ha minskat. Det beror på att de varor man har i lager under vintern är jackor och varma kläder som kostar mer, medan det under våren ska vara t-shirtar och sommarkläder. Säsongsmässigt ska alltså värdet på lagret minska. Det här kommer fortsätta vara tufft och tynga lönsamheten även under Q3, säger hon.

Kommer de kunna rädda detta med hjälp av Afound?

– Jag tror inte att det är lösningen på problemet. De behöver antingen bli bättre på att anpassa inköp till den lägre försäljningen, eller så behöver man hitta rätt modemässigt så man lyckas sälja ut det man köper in, säger Maria Landeborn.

De leveransproblem klädkedjan har haft på några av sina nyckelmarknader har kunnat ses av kunderna i form av långa leveranstider på onlineköp.

– Det står på hemsidan att de har en leveranstid på 6-8 arbetsdagar. Om man jämför med en del andra plattformar som levererar inom 24 timmar så är det väsentligt sämre. Man får anta att en och annan konsument kommer att vända sig någon annanstans för att få en snabbare leverans, säger Maria Landeborn.

Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB är inne på samma spår:

– Ska man lyfta fram någonting överraskande i siffrorna så är det lagren, säger han till TT.

Utöver den negativa lagerutvecklingen anser han inte att den var särskilt dramatisk.

– Men det är ju en siffra som är en klart negativ överraskning, och det är lagren, den siffran har gått i fel riktning under rätt så lång tid så jag tycker att det är rimligt att det kommer en negativ reaktion på det här, säger han till TT.