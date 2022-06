Analytiker varnar för fortsatt höga elpriser i sommar

Hela helgen har priserna på elbörsen Nord Pool legat en bra bit under kronan i hela landet. Stundtals har priset per kilowattimme varit nere mellan fem och tio öre, även i södra Sverige som normalt har de högre priserna.

På måndagsmorgonen vände det mot rekordnivåer. I elområde tre och fyra, ungefär från Gävle och neråt i landet, kostade en kilowattimme i stället drygt fem kronor vid åttatiden på morgonen. Även norr om Gävle steg det men inte lika dramatiskt. Som högst på måndagsmorgonen kostade en kilowattimme omkring 50–60 öre i elområde ett och två.

– Jag tror inte vi har sett fem kronor någon gång förut. Vi kan ha sett någon enstaka timme i vintras men jag tvivlar på det. Detta är extremt ovanligt, säger Jonas Lindström, senior analytiker på Energimarknadsinspektionen.

Den stora ökningen beror som alltid på en kombination av faktorer. Just nu handlar det främst om Rysslands begränsade gasexport och att det blåser dåligt. Så sent som förra veckan ströp statskontrollerade Gazprom leveranserna via ledningen Nordstream till Tyskland med 40 procent.

– Samtidigt har kärnkraften i Frankrike gått dåligt under en period, och det är sommar och revisioner i många kärnkraftverk där man måste stoppa för bränslebyten och sådant som ger en påverkan under vissa timmar, säger Jonas Lindström.

– Det är en bristsituation som gör att dyrare anläggningar är tvungna att användas för att tillföra kraften som behövs för behovet, tillägger han.

Att priserna under delar av helgen var nere på under tio öre per kilowattimme är ovanligt även för sommaren. Jonas Lindström tror att det kan förklaras av att dyra anläggningar som var i gång förra veckan inte stängdes av till helgen, eftersom man såg att de ändå skulle behövas efter helgen igen.

– Om du vet att det kommer höga priser under veckan och du har anläggningar igång som är dyra att starta, och som du vet kommer behöva stötta under veckan, så är det värt att hålla dem igång fast det är låga priser under helgen. Då kan det bli ett överskott och ännu lägre priser, säger han.

Priserna är inte unika för Sverige. Södra Sveriges priser hänger tydligt ihop med stora delar av Centraleuropa. Där är det dock vanligare att priserna stiger under sommaren.

– Danmark till exempel har historiskt haft väldigt höga priser ibland på sommaren för att deras fjärrvärme, som också hjälper till med el, inte går då. I södra Europa är det ju dessutom extremvarmt just nu, säger Lindström.

Han tror att det kan vara fortsatt höga priser resten av sommaren förutsatt att Ryssland inte ändrar sig vad gäller gasexporten. Det kan dock lindras, men på bekostnad av att norrmännen får en regnig sommar.

– De har haft underskott på vatten i sina magasin. Skulle det regna väldigt mycket i Norge så kan priserna gå ner en del när de fyller upp sina magasin. Speciellt här i Norden kommer det påverka priserna en hel del.

