Andreas Lindberg: SAS-rapport kan vittna om knepig sommar för tusentals svenskar

SAS lämnar sin andra kvartalsrapport på tisdagen, varför är den extra intressant nu?

Med passkris och timslånga köer i säkerhetskontrollen på Arlanda behöver semesterfirarna knappast ytterligare ett bekymmer att brottas med för att komma iväg. Men SAS kan bli just det.

De två frågorna som bör vara särskilt intressanta för många när vd:n nu ska prata i samband med rapporten är hur det går med ”SAS Forward” och om ledningen kommer överens med piloterna.

SAS Forward är jättesparpaketet som presenterades i slutet av februari. Det går ut på att SAS ska skära ner sina årliga kostnader med 7,5 miljarder kronor de kommande fem åren genom att förhandla med i princip alla. Leasingbolag, underleverantörer och personal behöver alla gå med på att skriva om sina avtal så att de blir ”konkurrenskraftiga”, som vd:n uttryckte det i vintras. Därefter kan han gå till ägarna och be om pengar.

Det är en ambitiös plan som verkar gå dåligt. I april skickade företaget ut ett avskalat pressmeddelande som påminde om att SAS Forward handlar om att förhandla med intressegrupper utan att blanda in rättssystemet, och att det inte går så bra. Hur pass dåligt det går visar sig på tisdagsmorgonen.

Hela SAS Forward-projektet sammanfaller dessutom med att de strejkvilliga piloternas kollektivavtal har löpt ut sedan två månader tillbaka, och de verkar inte ha kommit överens om något nytt. Piloterna lämnade förhandlingsbordet i slutet av mars men lovade att inte strejka under påskhelgen. Om det var för att freda påskresenärerna eller för att en sommarstrejk slår hårdare mot företaget vet de bara själva.

Hur illa är det egentligen ställt?

Sommarresorna är en sak. Men mycket handlar faktiskt också om vad det ska bli av SAS på längre sikt. Svenska respektive danska staten äger 21,8 procent av bolaget var, och därefter kommer Wallenberg Investments med drygt 3 procent.

Den svenska regeringen har riksdagens mandat att sälja sin del. Det har den tidigare näringsministern Ibrahim Baylan (S) påmint om flera gånger de senaste åren, men det har inte varit aktuellt att ens diskutera mitt under pandemin har han sagt eftersom SAS är så viktigt ur infrastruktursynpunkt.

På samma sätt lät det när staten gick in med över 4 miljarder kronor så sent som hösten 2020, då också danskarna gick in med över 5 miljarder kronor.

Frågan är hur länge det går att motivera för skattebetalarna att mer pengar skjuts till. Och vad är plan B om huvudägarna tycker att de redan har gett tillräckligt?

Ska jag vara rädd om jag bokat biljetter med SAS i sommar?

Att bolaget skulle gå omkull till sommaren är osannolikt. Däremot finns det en uppenbar risk för att piloterna går ut i strejk. Det har varit tyst om förhandlingarna länge nu. Det kan bero på att det rör på sig och att man vill fokusera på samtalen, men det kan lika gärna bero på att det inte pågår några samtal över huvud taget.

Pilotfacket har upprepade gånger under våren flaggat för att de inte kan utesluta en strejk, och när de har gjort så förr om åren har det inte varit tomma hot. Senast, 2019, varade strejken i sju dagar och hundratusentals resenärer drabbades när 4 000 avgångar stoppades.

Det finns dock en viktig skillnad om det skulle sluta i strejk den här gången. SAS har startat två nya dotterbolag – SAS Link och SAS Connect – som flyger en allt större del av avgångarna. Där har man avtal med ett danskt fackförbund som inte är med i de här förhandlingarna.

En del av trafiken kan alltså rulla på som vanligt även om det blir strejk.

Läs mer: Analytiker tror på ny miljardförlust för SAS