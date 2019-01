Trots att den kinesiska techjätten snabbt raderade sin publicering och ersatte det med en ny hann det spridas i vida kretsar på social medier enligt medier i Hongkong.

Händelsen inträffade kort efter att Huawei gjort offentligt att företaget levererat 200 miljoner smarta telefoner under 2018 och därmed passerat Apples Iphone som världens näst största tillverkare efter Samsung.

Incidenten sker också då Kina och USA befinner sig i en handelskonflikt, där USA riktat en särskild udd mot Huawei. Dels har USA fått hjälp av Kanada att gripa bolagets finanschef Meng Wanzhou, som anklagas för att ha kringgått USA:s sanktioner mot Iran. Något som bolaget förnekar – i Kina talas det desto mer om att USA försöker stoppa kinesiska företags snabba expansion i världen.

Dels har USA uppmanat andra länder att säga nej till bolaget att bygga ut 5 G-näten.

Under de senaste veckorna har det som en reaktion förekommit kampanjer i Kina för att bojkotta Iphone. Genomslaget av dem är okänt, men häromdagen varnade Apple för att försäljningen i Kina saktat in, vilket följdes av ett kraftigt börsfall för bolaget i New York.

Den allmänt minskade tillväxttakten i Kina ligger sannolikt bakom. Konsumenter håller i pengarna, men de är uppenbarligen heller inte längre lika begeistrade av varumärket Iphone. Apple har sig självt att skylla som inte förmår överraska, men effekten av olika nationalistiska köpbojkotter – särskilt om handelskriget inte får någon snar lösning – ska inte underskattas.

Kina har då konflikter med olika länder genom åren dykt upp med framgång strypt importen av norsk lax. Uppmaningar i medier har skett till allmänt köpstopp av franska viner och ostar. Senast var det Sydkorea som straffades genom att sydkoreanska varuhus i Kina utsattes för bojkott och ställdes tomma på kunder. Det inträffade eftersom ledningen i Peking i ogillade ett försvarssystem som Sydkorea introducerat.

Efter twittrandet på nyårsafton har två anställda vid Huawei pekats ut som ansvariga för misstaget. Enligt uppgifter i kinesiska medier har de degraderats en nivå i bolagets hierarki och fått sin lön reducerad med motsvarande drygt 6.000 kronor.

Orsaken till att det skedde hör samman med att Kina blockerar tillgången till Twitter (och en rad andra internationella sociala medier). När det digitala marknadsteamet på Huawei ville önska Gott nytt år kom de inte ut på sin dator via VPN-tunneln, verktyget som kan kringgå censuren, och använde då i stället en Iphone med ett simkort från Hongkong, förklarade bolaget i ett internt mejl.

