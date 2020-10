Anställda på svenska storbolag ger miljoner till amerikanska politiker

USA-valet 2020

Systemet med politiska aktionskommittéer, PAC, har funnit i USA i mer än 75 år. På bland annat företag samlar man in pengar för att till exempel stödja en kampanj för eller emot en kongresskandidat. Det är frivilliga bidrag, en anställd får skänka högst 5.000 dollar per år och måste vara amerikansk medborgare.

Det är Ericssons vd Börje Ekholm, han står ensam för en fjärdedel av de drygt 40.000 dollar, 325.000 kronor i dagens valutakurs, som donerats av Ericsson Inc.US. Employees PAC de senaste två åren. USA är Ericssons utan jämförelse viktigaste marknad.

Kommittén stöder både demokratiska och republikanska kandidater till senaten, där 35 av 100 ledamöter ska bytas ut i år. Man agerar likadant med Representanthuset, där alla 435 ska väljas. Den mest kända är nog dess talman, demokraten Nancy Pelosi, som fick 1.000 dollar i vintras.

Men Ericssons aktionskommitté har också gett pengar till bland annat ”New Democrat Coalition Action Fund” och till en organisation för den trådlösa branschen i i USA.

DN har använt en databas hos Federal Election Commision för att se hur svenska företags anställda engagerar sig i de amerikanska valkampanjerna.

I egen division spelar svensk-brittiska Astra Zeneca, som har en tredjedel av sin omsättning i USA och är listat på Nasdaq-börsen. Dess amerikanska anställda har donerat drygt 515.000 dollar de senaste två åren via sin PAC. Här finns ”Eye of the tiger”, en kommitté som stödjer republikanska kandidater, men också ”New democrat coalition fund” och ”Value in election women.”

– Pengarna används till att stödja personer från båda partier, dock inte presidentkandidater. De väljs bland annat utifrån hur de främjar tillgången på innovativa läkemedel, säger företagets presschef Christina Malmberg Hägerstrand.

Det är ändå en övervikt för republikanska kandidater?

– Vår PAC ger bara till kandidater som redan är valda, därför speglar bidragen det politiska läget i delstater och kongress.

En av de republikaner som fått stöd är republikanen Brett Guthrie, som i vintras fick 4.000 dollar. I somras ledde han en utfrågning i Representanthuset av bland annat Astra Zeneca om hur säkra vaccinerna mot covid-19 kommer att bli.

Varför är han en viktig person att stödja?

– Jag kan inte kommentera enskilda personer eller donationer.

För SSAB kommer ungefär var femte intäktskrona från USA, här tillverkar man också grovplåt i två delstater – Iowa och Alabama. Därifrån kommer också några av de politiker som ståljättens PAC stödjer i deras kamp att nå kongressen. Men man ger också pengar det till bland annat det amerikanska järn- och stålinstitutet - totalt har SSAB:s PAC donerat 30. 500 dollar de senaste två åren.

– Det som avgör är till exempel kandidaternas inställning till stålindustrin och i vilka kommittéer han eller hon sitter, säger SSAB:s presschef Mia Widell.

Swedish Match fick förra året grönt ljus av amerikanska läkemedelsverket att marknadsföra sitt snus som ”ett mindre farligt alternativ” till cigaretter i USA, en växande marknad.

Företagets PAC har i sammanhanget gett blygsamma 6.000 dollar under de senaste två åren – men är stödet är koncentrerat, till tre republikaner som vill till kongressen.

– Företaget i sig ger inga bidrag, men uppmuntrar våra medarbetare att engagera sig i den demokratiska processen och att rösta. Vår PAC stödjer främst politiska företrädare från där vi har verksamhet – Kentucky, Alabama och Virginia. Donationerna är mer kopplade till politiker som driver branschfrågor och som på sikt antas gynna företagets utveckling, säger kommunikationschef Johan Wredberg.

En av dem som får pengar är Mitch Mcconnell, republikanernas gruppledare i Senaten. Han har under många år haft mycket goda förbindelser med tobaksindustrin, men ligger också bakom ett förslag om att höja gränsen för tobaksinköp från 18 till 21 år.

– Vår målgrupp är befintliga rökare, som vill ha ett alternativ. Den typiske konsumenten av våra rökfria produkter är vuxna män över 30 år, kommenterar Johan Wredberg.