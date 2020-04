Anställda uppmanas ta tjänstledigt och sänka löner – företag vill inte ansöka om statligt stöd

Hur vanligt är det? Så svarar fackförbunden

Unionen:

– Vår medlemsrådgivning har fått den typen av frågor. Men det kommer in annars också, möjligen att det är något fler än vanligt just nu, säger pressekreterare Johanna Green.



Sveriges Ingenjörer:

– Vi har fått in ett flertal medlemsfrågor kring denna typ av förändringar som företagen vill göra, även om det inte är den mest frekventa frågan vi får just nu, säger pressekreterare Alexander Orlinge.



Akavia (organiserar jurister och civilekonomer)

– Det förekommer, men vi kan inte uttala oss om omfattningen. Det kan handla om förslag på krisavtal från företag som har utländskt ägande, där alla ska gå ner 20 procent i lön men utan reduktion i arbetstid. Företagen vill att det ska vara lika för alla medarbetare globalt, och i andra länder kan lönesänkningar förekomma, säger Lars Jonsson, pressansvarig.



Finansförbundet:

– Vi har fått in enstaka samtal från personer som har liknande frågeställningar. Men vi har inte några konkreta fall där vi drivit igång något förhandlingsärende, säger Björn Lundell, samhällspolitisk chef.