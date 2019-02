Tommy Ekström är vd på Voice Integrate Nordic AB. Företaget har levererat en call center-lösning, inklusive servrar, till de företag som i sin tur är underleverantörer till 1177 Vårdguiden. Han är alltså den person som ytterst handhar de servrar där 2,7 miljoner personliga samtal legat öppet tillgängliga, som Computer Sweden rapporterade om under måndagen. Hur hamnade samtalen där?

Ekström säger till DN att han ännu inte är säker. Men han förklarar, ”såvitt vi vet nu”:

– Den här servern är en så kallad ”network-attached storage”, NAS. Ungefär som en stor bandspelare. Den är normalt inkopplad till vår produktion, alltså våra telefoniservrar och allt sådant där. Så den är en intern hårddisk kan man säga, som inte är lösenordsskyddad eftersom man bara kan nå den via datorn den kopplats till.

Så hur blev den öppet tillgänglig?

– Den blev ansluten till internet. Vi vet inte när det hände, men troligtvis har någon under en uppdatering helt enkelt stoppat in en internetsladd i hårddisken. Då fick den en ip-adress, och då var det fritt fram. Vanliga personer klarade inte av det, men de som kan sådant här kunde göra något slags speciell kommandorörelse och slinka in bakvägen.

Det var Computer Sweden som informerade er. Hur kunde ni inte känna till detta?

– Vi övervakar vår utrustning för intrång och så vidare. Men den här låg ju som en hårddisk bakom allting, internt i ett hörn. Det är jämförbart med en personlig hemmahårddisk. Man övervakar inte den för intrång, för det går ju inte att komma in i den.

Det gick ju visst.

– Precis. Av någon anledning har den fått en egen liten sladd mot internet. Det hade inte gjort något om man inte kände till att servern hade det här problemet, men det fick Computer Sweden reda på.

Vad gör ni nu?

– Det går inte att skydda sig hundra procent från sådant här, men vi måste se över våra rutiner, och det gör vi nu. Om vi gör en uppgradering av den här sortens servrar måste vi titta på om de är nätanslutna. Som en checklista när man landar ett flygplan. Sådana här incidenter beror ju på att man har mycket folk i omlopp, inte att någon gör medvetet jävelskap.

Men varför har ni inte haft en sådan checklista innan?

– Vi har checklistor på alla andra system, men inte på den här hårddisken. Det var väl någon som tyckte att den var för basal. Men det visar sig att även den simplaste hårddisk är nåbar om den ansluts till nätet. Det är ju bara att ta åt sig av detta och säga ”wow, fasiken också”.

Tommy Ekström säger att de nu har dragit ur internetsladden och släckt hårddiskens nätåtkomst. Enligt Ekström har 55 filer laddats ned från disken, ”varav en stor mängd dubletter”. Han säger att det är sju ip-adresser, tillhörande ”vanliga nätoperatörer”, som laddat ned filerna.

– Vi kommer polisanmäla det, naturligtvis. Det är ju en hackerattack, intrång. Även om man hittar ett hål får man ju inte gå in.

Men i sådana fall är det ju intrång genom en dörr som ni lämnat helt öppen?

– Ja. Så kan man säga, men samtidigt... Ja, folk har ju kommit in, jag kan inte säga något om det. Men däremot kunde ju Computer Sweden åtminstone ha skickat information till oss, så vi kunde stänga dörren innan de publicerade.

Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, skriver i ett mejl till DN att hon är skeptisk till Tommy Ekströms förklaring.

– När man har miljontals filer med persondata och integritetskänslig information så kan man nog börja ställa krav på närmare 100 procent säkerhet. I alla fall inte noll.

Hon skriver att företagets behandling av sin NAS-disk låter ”minst sagt konstig”.

– Det är oklart varför någon ens skulle vilja sätta en NAS-disk direkt på internet. Det kan man ju inte bara få för sig. Om driftspersonal på eget bevåg kan koppla upp en sådan komponent på internet har man förmodligen problem med både processer och beslut.

– Menar Ekström att de har sådan dålig kontroll på personalen, på grund av rotation och personalomsättning? Vilka andra fel har denna röriga personalsituation lett till som vi inte vet?

Eklund-Löwinder skriver också att det inte varit några som helst problem för ”vanliga personer” att nå filerna.

– Nonsens. Det finns särskilda sökmotorer där sådana här brister upptäcks, som man också kan använda själv i förebyggande syfte.

Tommy Eklund säger att Voice Integrate Nordic initialt utreder sig själva, men att externa kontrollpersoner kan komma på fråga i ett senare skede.

– Vi har folk som är otroligt duktiga på detta. Men man blir väldigt snabbt självgod och hemmablind, oavsett hur duktig man är. Så jag förväntar mig att vi kommer ta in ett par extraögon som granskar oss.

Det här är en av de största it-skandalerna i svensk sjukvårdshistoria. Vad säger du till alla de som haft sin personliga information öppet tillgänglig?

– De behöver inte vara oroliga, deras information är inte släppt. De filer som laddats ned är ingen stor mängd, och vi vet vilka det är. Behöriga läkare kommer lyssna på samtalen och ta kontakt med berörda personer.

– Resten kan vara arga på oss för att vi kunde vara så klantiga. Men samtidigt, har man en avancerad teknologi så är det omöjligt att skydda sig mot allt.

