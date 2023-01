Antalet konkurser i höst det högsta på tio år

Det totala antalet konkurser under 2022 har ökat med 5 procent jämfört med 2021. I december ökade de med 17 procent, och under det senaste halvåret har konkurserna ökat med 22 procent i jämförelse med samma period i fjol. Det motsvarar det högsta antalet konkurser på tio år.

Enligt UC:s statistik har antalet nystartade bolag dessutom minskat med 13 procent under december jämfört med samma period i fjol.

”Kontrasterna mellan de första månaderna under 2022 och där vi står i dag är stora. Resulterar detta i en uppsägningsvåg och uteblir energistödet för företag dessutom helt under vintern så riskerar svenska företag att få det ännu tuffare”, säger Johanna Blomé, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

Konkurserna inom hotell- och restaurang har ökat med 29 procent under december i jämförelse med samma månad i fjol. Totalt sett under året har konkurserna ökat med 7 procent. Ökningen av antalet konkurser i branschen under det gångna året är det högsta och antalet nystartade det lägsta på tio år.

Även för handeln har den gångna hösten varit tuff. Under december ökade antalet konkurser inom detaljhandeln med 28 procent, och inom partihandeln med 9 procent. Totalt sett under 2022 är ökningen 16 respektive 18 procent.

Enligt UC:s statistik syns fortfarande ingen koppling mellan elområde och antal konkurser eller nystartade företag, men flera av de omvärldsfaktorer som påverkat det gångna året spås få fortsatt effekt under 2023. Inte minst mindre företag kan drabbas av problem med likviditeten till följd av ökade el- och inköpskostnader samt räntor.

Även kreditupplysningsföretaget Syna gör samma analys:

”Mycket tyder på att konkursvågen fortsätter att svepa fram över landet. Inte minst med tanke på att många företag, framför allt små och medelstora, nu ska börja återbetala de stöd och skattelättnader man fick under coronapandemin. Många lider redan sedan tidigare av dålig likviditet”, säger Karl Stjerna, vd för Syna, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Företag ska få möjlighet att skjuta upp skatt