Apoteksverksamhet lyfter Ica-gruppen

Dagligvaruverksamheten ökade kraftigt på nätet som följd av restriktioner i samband med covid 19-pandemin. När nu Ica-gruppen redovisar delårssiffror för andra kvartalet har dock tillväxten online mattats av.

”Den svenska dagligvarumarknaden är nu är på väg in i mer normala tillväxttal efter en lång period av pandemidriven hög tillväxt. Framförallt syns det i e-handeln där onlinemarknaden under andra kvartalet har en tydlig, men samtidigt naturlig, avmattning”, skriver vd:n Per Strömberg.

I stället har nu försäljningsutvecklingen i de fysiska butikerna uppnått positiva tal, efter flera månader där utvecklingen varit negativ. Sammantaget bedöms covid-19 ha påverkat koncernens nettoomsättning under andra kvartalet med cirka 0,8 procent (jämfört med 0,3 procent samma period föregående år.

Företagets omsättning ökade med 1,5 procent till 32,4 miljarder kronor samtidigt som man redovisar en vinst före skatt på 1,36 miljarder kronor för andra kvartalet 2021. Det kan jämföras med vinsten på 1,33 miljarder kronor motsvarande period 2020.

”Vi hade en bra utveckling i andra kvartalet där de kraftigt förbättrade resultaten i Apotek Hjärtat och Rimi Baltic är speciellt glädjande. Inom båda segmenten tog vi dessutom marknadsandelar. Även Ica Sverige hade en bra utveckling givet utmanande jämförelsetal”, skriver vd:n Per Strömberg i delårsrapporten.

Läs mer: Så mycket tjänar din Ica handlare