Är Twitters vd Jack Dorsey flummig vänsterliberal – eller i själva verket Trumps bäste vän?

Det kunde ha hetat Flitter. Eller Jitter, Skitter eller rentav 40404, eftersom det gick snabbt att skriva på datorn. Men till slut fastnade Jack Dorsey och hans kollegor för namnet Twitter när de skulle utveckla sin nya produkt, efter en av Jacks idéer om att man snabbare borde kunna få koll på vad ens vänner höll på med och vad de gillade. En ”mikroblogg”, även om ingen då visste att det begreppet fanns.

Resten är sociala medier-historia. Dorsey och de övriga slutade på företaget Odeo, där han jobbade som programmerare, och satsade på den nya idén. Namnet höll på att bli Twttr, eftersom Twitter redan ägdes av en fågelentusiast, men de lyckades köpa loss domänen och i mars 2006 kunde Jack Dorsey skriva det första meddelandet (de visste inte då att det skulle kallas tweet). Det löd kort och gott ”just setting up my twttr”.

När Donald Trump inledde sin Twitterkarriär, i maj 2009, producerades inte heller särskilt mycket spännande innehåll: det handlade mest om att hans pr-personer postade länkar till tv-framträdanden eller blogginlägg om programmet ”The apprentice”. Den första tweeten som verkar komma från Trump själv var när han tackade för alla gratulationer på sin födelsedag.

Resten är politisk historia. I dag har Donald Trump 80 miljoner följare på sitt konto, twittrar frenetiskt, upp till 142 gånger per dygn, och närmar sig nu 60.000 inlägg. För varje år som gått under hans presidentskap har han ökat sitt Twitteranvändande och även den hårda tonen. Personangrepp, spridandet av konspirationsteorier och grova lögner tillhör vardagen. Många gånger har hans konto blivit anmält, för att innehålla hot och hat, vara uppviglande, våldsförhärligande eller på andra sätt bryta mot Twitters regler. Men Twitter har aldrig agerat. Förrän nu, när de först införde en tillrättavisande faktagranskning under hans tweets om påstått valfusk och därefter dolde inlägg från presidenten.

Så vad var det som hände? Svaren hittar vi sannolikt i Trumps eget twitterflöde.

”OBAMAGATE MAKES WATERGATE LOOK LIKE SMALL POTATOES” twittrade presidenten tidigt på morgonen den 27 maj. Några timmar senare upprepade han samma tweet. Det var kulmen på tre veckors intensivt twittrande i samma ämne: det som presidenten kallar ”den största politiska skandalen i USA:s historia”.

Vilken skandal? Bra fråga. ”Obamagate” är ett gigantiskt ingenting; ett försök av trollande Trumpaktivister och Trumpstödjande medier att förflytta fokus genom att uppfinna en politisk diversion. Faktagranskades det av Twitter? Nix. Men möjligen drev det bolaget och dess vd mot en gräns, eftersom det är ett så uppenbart exempel på hur presidenten använder plattformen: för att etablera ”alternativa sanningar”, för att smutskasta motståndare och för att elda på sina trupper att sprida innehållet vidare och få bort fokus från presidentens eget agerande. För att citera Trump själv, åtta år tidigare, ”När någon attackerar mig slår jag alltid tillbaka, men 100 gånger hårdare”. Och det krävs inte mycket för att han ska känna sig attackerad.

Det andra Twitterutbrottet som pressade Twitterledningen hårt handlar om presidentens vilt spekulerande anklagelser om programledaren Joe Scarborough, som i princip utpekades som ansvarig för en tidigare medarbetares död 2001. ”Kan Joe ha gjort en sådan fruktansvärd sak? Fortsätt gräva!” twittrade Trump.

I en intervju med Huffington Post i fjol fick Jack Dorsey en direkt fråga om vad som krävdes för att radera en av Trumps tweets. ”Om Trump skulle uppmana sina följare att mörda en journalist, skulle ni då radera hans konto?” Svaret var inte smickrande för Dorsey.

Det är inte första gången presidenten spekulerar vilt på Twitter om dödsfall kopplat till politiska motståndare. Twitter har dock aldrig rensat bort sådana inlägg eller övervägt att stänga ner Trumps konto. I en intervju med Huffington Post i fjol fick Jack Dorsey en direkt fråga om vad som krävdes för att radera en av Trump tweets. ”Om Trump skulle uppmana sina följare att mörda en journalist, skulle ni då radera hans konto?” Svaret var inte smickrande för Dorsey: han hummade och tvekade länge och svarade sedan ”Vi skulle definitivt ... prata om det”.

Detta är på många sätt typiskt för Dorseys hållning genom åren. När det gäller Trump har hans linje varit att allmänintresset alltid går före: att allt presidenten skriver är relevant, vilka regler det än bryter mot. Så resonerar han fortfarande: även om bolaget nu ”döljer” vissa inlägg, till exempel hans inlägg om ”when the looting starts, the shooting starts” (som bedömdes som våldsförhärligande), går det alltid att klicka fram dem. I allmänintressets namn.

Twitter har över huvud taget varit den plattform som varit mest ovillig att radera olika hat- och fejkkonton, trots uppenbara regelbrott och uppviglande och hotfulla inlägg. Det har gjort Dorsey, om än ofrivilligt, till en av presidentens viktigaste allierade. Twitter har varit en förutsättning för att Donald Trumps aggressiva retorik och notoriska lögner skulle nå ut brett och förändra hela tonen i den politiska debatten. Ur många perspektiv kan man säga att plattformen kapats av högextrema populister, inte minst före och efter presidentvalet 2016 – något som fick skådespelaren Seth Rogen att (på Twitter) skriva om Jack Dorsey att ”the dude simply does not seem to give a fuck”. Ändå har Dorsey nu utsetts till presidentens nya huvudfiende – och en symbol för den påstådda ”vänstervridningen i sociala medier” och en ”tystad yttrandefrihet” och presidenten vill göra det möjligt att åtala bolag som Twtter för deras innehåll, även om det i praktiken skulle slå mot hans egna tweets.

Men det var kanske bara en tidsfråga innan Dorsey personligen skulle bli ett villebråd för Trump-armén på nätet. Egentligen är han ju arketypen för vad Trumpanhängarna avskyr mest: en flummig ”vänsterliberal” i Silicon Valley. När han blev vd för Twitter tog han visserligen bort näsringen, men tatueringarna, hipsterskägget, grungemössan och den svarta luvtröjan som ersatt hans tidigare Prada-kostymer, räcker för att reta gallfeber på många konservativa.

Som så många andra företagsledare och riskkapitalister i Silicon Valley passar Dorsey också i en ”hippie nouveau”-stil som inte direkt ger poäng i Trumpland. Som det hälsofreak han är hade han med noga koll på sin pulsmätare när han frågades ut i senatförhören om rysk påverkan på sociala medier-företagen i fjol. Han har uppmärksammats för sin asketiska livsstil, med långa fasteperioder och en besatthet av såväl kryoterapi (köldbehandling) som infraröda bastubad. Morgonmöten på Twitter, dit Dorsey powerwalkar i en dryg timme, inleds ofta med meditationsövningar. Efter det serveras citronvatten smaksatt med salt från Himalaya.

I ett uppmärksammat porträtt i New York Times i fjol beskrevs Jack Dorsey som ”techvärldens Gwyneth Paltrow”. Det var inte menat som beröm. Hans totala okänslighet när han twittrade om sin fantastiska upplevelse på en meditationsretreat i Myanmar 2018 landade inte särskilt väl, när folkmordet på rohingyer var på alla andras läppar. Att han, så sent som i november, twittrade om att han tänkte flytta till Afrika ”tre till sex månader” under 2020 – utan att ens hans egen företagsledning var informerad om det – förstärker bara hans excentriska drag.

Samtidigt är han en omtalad arbetsnarkoman, som med sina 18-timmarsdagar lägger sig i varje liten detalj i sina företag. Och det händer ofta att han ger sig in i dialog med precis vem som helst på Twitter. På scen är han vältalig och charmig, men verkar ibland, i likhet med Elon Musk, tala utan att tänka, vilket ständigt försätter honom i kontroversiella situationer.

Är Twitter-grundaren ”vänsterliberal”? Ja, det vore nog svårt att påstå något annat, åtminstone med amerikanska definitioner. Samtidigt har han knappast drivit Twitter i någon sådan politisk riktning. Istället har han benhårt hållit fast vid sin princip att ”alla ska få berätta sin historia på Twitter, oavsett ideologi”. Vilket förstås har ett stort värde, men samtidigt dessvärre lett till att tjänsten också blivit ett träsk av aggression, anonyma konton, botar, fejk och pornografi.

Själv har Dorsey beskrivit sig som en gammal punkare och hackare som älskar protester, av alla de slag: även när det är Twitter man protesterar emot. Han stöttade exempelvis Andrew Yang, som ville bli demokraternas presidentkandidat, och hans tankar på att införa ”medborgarlön”.

Det är naturligtvis glödande bränsle för alla i Trumplägret som nu toktwittrar om ”vänsterns” attack mot yttrandefriheten. Att påståendena om censur inte har något med verkligheten att göra , utan bara handlar om en senkommen och högst nödvändg sanering... tja, they simply don't seem to give a fuck.

Twitter Bolaget grundades av Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass och Evan Williams 2006. Det publika genomslaget kom i samband med digitalkonferensen SXSW 2007, men det var först i början av 2009 som användandet tog fart och Twitter nådde över 20 miljoner användare. Som mest hade Twitter 330 miljoner aktiva användare i början av 2019. Sedan dess har plattformen tappat rejält, med en sjunkande daglig användarbas. USA är en av de största marknaderna med 22 miljoner användare. I Sverige har Twitter tappat kraftigt jämfört med andra sociala medier de senaste åren. 24 procent av internetanvändarna har aktiva konton, men bara 10 procent använder tjänsten varje dag. Den största målgruppen är unga män, 16–25 år, som använder Twitter som en chattfunktion – ungefär så som Jack Dorsey ursprungligen tänkte sig tjänsten. Under maj meddelade Jack Dorsey att personalen på Twitter ”för all framtid” kommer att välja att kunna arbeta hemifrån, som en följd av coronakrisen. Totalt har Twitter drygt 4.000 anställda. Twitter har sagt att de inte tillåter politisk annonsering på plattformen inför valet 2020 och infört regler mot inlägg som stör processen inför demokratiska val, som att twittra om felaktiga valdatum eller felaktigheter om hur man registrera sig inför val. Visa mer

Jack Dorsey Ålder: 43. Bor: I lyxiga området Se Cliff utanför San Francisco. Familj: Ogift. Bakgrund: Född i Missouri, hoppade av från universitetet, började utbilda sig till massör och studera kläddesign men blev sedan programmerare i Kalifornien år 2000. Uppdrag: Grundare och vd för bolagen Square (digitala betaltjänster) och Twitter. 2008 petades han från Twitters operativa ledning och blev styrelseordförande, men togs sedan tillbaka som vd 2015, efter att ha manövrerat ut gamle kollegan Evan Williams några år tidigare och fått en mer exekutiv roll. Fortfarande ses han som omstridd inom bolagets styrelse och dess största ägare och det cirkulerar ständigt rykten om att han är på väg att petas från sin post. På Wall Street-listor över börsens sämsta vd:ar ligger Dorsey ofta högt. Lön: Symbolisk, tar ut 1 dollar och 40 cent per månad (han höjde den inte till 2.80 när Twitter fördubblade antalet tillåtna tecken). Förmögenhet: Uppskattad till 40 miljarder kronor, huvudsakligen i aktieinnehav i sina bolag, sedan Twitter börsnoterats 2013. Under våren har Dorsey meddelat att han skänker en dryg fjärdedel av sin förmögenhet till forskning om coronaviruset och olika stödprojekt. Han har också donerat stora summor till projekt som drivs av artister som Beyoncé och Elton John. Visa mer

