Enligt interna dokument som DN har tagit del av ska de trettio personerna tas in under perioden mellan februari och augusti, för arbete i Lycksele och Skara.

Nyanställningarna är en del av en satsning på verksamhetsområde Direkt, och enligt den information som anställda fått ta del av krävs det en större personalstyrka eftersom myndighetens digitala tjänster ökar i popularitet, och för att fler personer än tidigare väljer att kontakta Arbetsförmedlingen över telefon.

Erik Sandström är direktör för verksamhetsområde Direkt på Arbetsförmedlingen.

– När vi fick reda på budgetförutsättningarna för 2019 så slutade vi rekrytera eftersom vi tänkte att behöver flytta över personer från lokalkontoren som får sänkt budget, men fram tills dess att vi kan få in de personerna så behöver vi ta in bemanningskonsulter, säger han.

På torsdagen kunde Sveriges Radio Ekot berätta att Arbetsförmedlingen har som mål att 90 procent av alla som skriver in sig på myndigheten ska göra det på distans, och att möten mellan arbetssökande och förmedlare under den inledande inskrivningsperioden på sex månader främst ska ske via till exempel genom telefon- och videosamtal.

Det väckte kritik från Sveriges kommuner och landsting, SKL, eftersom det skulle kunna betyda att det blir ännu svårare att hitta jobb för grupper som redan står långt från arbetsmarknaden.

Efter en inledande utbildning ska bemanningsföretagens anställda utföra arbetsuppgifter som att: ”ta emot samtal av en enklare karaktär”, står det i ett internt utskick.

En arbetsförmedlare som vill vara anonym är kritisk till myndighetens rekryteringsstrategi.

– Det som vi tycker är provocerande är att man tar in outbildad personal från bemanningsföretag för att kunna jobba med kundtjänst i olika former, i stället för att använda personal som redan finns.

Hen berättar att oron är stor bland de anställda som hotas av varslet. Under onsdagen meddelades de i ett internt utskick om att varslet på 4.500 personer kommer kvarstå, även om myndigheten skulle få in mer pengar.

– Just nu när vi heller inte vet vad som gäller, vilken turordning som kommer gälla eller vilka som kommer varslas, eller ens hur många, så känns det inte särskilt schyst mot oss från ledningens håll.

Arbetsförmedlaren tycker inte att den interna kritiken bemöts ordentligt av myndighetens ledning.

– Vi har en internsida där informationen kommer ut, så de är någorlunda transparenta med vad som händer. Men de svarar inte på varför man inte använder personal som redan finns, eller varför man anställer ny personal för att utföra arbetsuppgifter som kan vara ganska komplexa.

– Alla förstår att det behövs en förändring och en digitalisering men det behöver också en respekt för de anställda som inväntar svar angående varslet och hur man ska agera framåt.

Arbetsförmedlaren anser att lösningen med utomstående rekrytering kan drabba dem som kommer i kontakt med myndigheten framöver.

– De här personerna ska arbeta med digitala möten och cheferna säger att det handlar om att svara på enkla frågor och visst, det kan finnas enkla frågor, men vi vet också att det kan bli väldigt fel, att en kund får helt felaktig information och det är inte bra.

Det kommer inte hända enligt Erik Sandström.

– Vi kan styra i våra växelsystem så att de enkla frågorna, som att få svar på hur man gör för att aktivitetsrapportera eller hur man använder digitala tjänster, kan ges till bemanningskonsulterna. Medan det som kräver arbetsförmedlarkompetens tas om hand av arbetsförmedlare, säger han.

På Arbetsförmedlingens interna informationssidor som DN tagit del av har många anställda kommenterat och ifrågasatt myndighetens beslut.

”Så otroligt provocerande. Vi varslar 4.500 och tar in inhyrd personal. Hur kan det bli underbemannat när vi får höra att vi är övertaliga?”, skriver en anställd.

”Varför tar ni in personer från bemanningsföretag istället för att omplacera interna medarbetare för att på så sätt minska antalet som behöver varslas? Finns ingen logik i detta!”, skriver en annan.

Erik Sandström delar inte deras åsikt.

– Vid en första anblick kan det verka huvudlöst att ta in bemanningskonsulter samtidigt som man varslar, men i de sammanhang där vi har gått ut med informationen om varför vi gör det, att det är tillfälligt, och att vi gör det för att förbättra arbetsmiljön och att inte sänka servicegraden för kunderna, så förstår folk, säger han.

De nya medarbetare som rekryteras till Lycksele hyrs in från bemanningsföretagen Manpower och Randstad. I en jobbannons som Manpower lagt upp, på Arbetsförmedlingens platsbank, står det att det efter uppdragets slut ”finns goda möjligheter till anställning av kund”.

Det stämmer inte enligt direktör Erik Sandström.

– Just nu finns det inte så goda möjligheter att få anställning hos oss på Arbetsförmedlingen, bemanningsföretaget kan jag inte svara på.

Enligt Caroline Johansson, universitetsadjunkt och professor på juridiska fakulteten i Uppsala, har myndigheten inte brutit mot några lagar eller regler genom sin rekrytering.

– Arbetsgivaren kan välja om man vill bedriva sin verksamhet med egna anställda eller om man vill hyra in personal, på det sättet finns det en möjlighet att göra såhär rent rättsligt, men det måste förhandlas med facket, säger hon.

Fredrik Andersson, ordförande för fackförbundet ST inom Arbetsförmedlingen, säger att det inte går att hindra myndigheten från att rekrytera via bemanningsföretag, trots varselbeskedet.

– Vi har sagt att vi tycker att det här är olämpligt med tanke på den nuvarande situationen men det finns ju ingenting som säger att man inte får gör så så här, men det ser inte bra ut och i grunden är det inte lämpligt, säger han.

Enligt direktör Erik Sandström är personalen från bemanningsföretag en provisorisk lösning.

– Planen är att flytta över arbetsförmedlare från lokala kontor så fort det går och fram tills dess så kör vi det här. Vi har just nu inga planer på att rekrytera fler personer från bemanningsföretag.

Läs mer: Facken vid Arbetsförmedlingen kräver nya besked av regeringen