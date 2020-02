Arbetssjukdomar efter sexuella ofredanden ökar kraftigt

DN har tagit fram statistik över anmälda arbetssjukdomar orsakade av sexuellt ofredande från och med 2015. Statistiken, som kommer från Arbetsmiljöverket, omfattar samtliga anmälningar på samtliga arbetsplatser i Sverige. Exakt vilka sjukdomar som omfattas går inte att utläsa av statistiken.

– Men i många fall handlar det om psykisk ohälsa, exempelvis ångest, säger Ulrich Stoetzer, sakkunnig i organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket.

Ulrich Stoetzer, sakkunnig i organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket. Foto: Pressbild

Statistiken visar att 2017 och 2019 sticker ut i negativ bemärkelse. 2019 anmäldes 65 arbetssjukdomar, vilket är några fler än 2017 då 62 anmälningar gjordes. 2018 anmäldes 48 arbetssjukdomar orsakade av sexuella trakasserier. Varför anmälningarna ökade drastiskt 2017 är svårt att svara på, enligt Ulrich Stoetzer. Hans teori är att metoo-rörelsen, som fick fotfäste i Sverige i slutet av 2017, har haft en viss påverkan. Samtidigt är det svårt att dra särskilt stora växlar av statistiken.

– Eftersom det är så pass få fall kan ett av dem dra upp statistiken. Sedan kan det vara så att benägenheten att anmäla har blivit större i samband med metoo-rörelsen men det är inget jag vet, säger han.

Samtliga år förekommer flest anmälningar bland hemvårdsbiträden och personliga assistenter.

Ulrich Stoetzer tror att det finns två huvudanledningar till att just omsorgssektorn är hårdast drabbad.

– Dels beror det nog på att det är yrken som går ut på att jobba med människor. Det kan alltså också vara patienter eller brukare som orsakat arbetssjukdomen. Sedan är det kvinnodominerade yrkesgrupper, och statistiken visar att kvinnor står för många fler anmälningar än män.

En överväldigande majoritet av anmälningarna är mycket riktigt gjorda av kvinnor. Endast 10 av 250 anmälningar som inkommit till Arbetsmiljöverket de senaste fem åren kommer från män. Ingen anmälan under varken 2015 eller 2019 gjordes av en man.

Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen. Foto: Hans Alm

Även Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen, tror att metoo-rörelsen kan vara en del av förklaringen.

– Samtidigt tror jag inte nödvändigtvis att det behöver vara hela förklaringen. Men det är svårt att säga vad mer som kan ha föranlett det så här på rak arm, säger han.

Vad ska man göra om man blir sexuellt ofredad på jobbet?

– Det beror sig på vilken typ av händelse det handlar om. Talar vi om sexuella trakasserier kan det röra sig om allt mellan händelser som kan vara svårt att veta vad som är över gränsen till extremt tydliga fall. Det är den enskilde som avgör om det är ett kränkande beteende. Men om man känner att en situation inte känns okej, och om man har möjlighet, bör man först markera till den som utsätter en att det är ovälkommet, åtminstone om det inte är direkt uppenbart att det är över gränsen. Nästa steg är att gå vidare till sin chef och berätta. Om det i själva verket är en chef som utsätter en ska man gå till en annan chef eller till facket.

Stockholms län och Västra Götalands län i topp i statistiken under 2019. 17 respektive 16 anmälningar gjordes i de två länen under året. Gotlands län och Norrbottens län var de enda länen som inte hade några anmälda sjukdomar alls under 2019.

De värst drabbade branscherna 2019 Hemvårdsbiträden, personliga assistenter med flera: 23 anmälningar Undersköterskor, sjukvårdsbiträden med flera: 19 anmälningar Sjuksköterskor med särskild kompetens: 7 anmälningar Poliser (utom inspektörer och kommissarier): 3 anmälningar Hotell- och kontorsstädare med flera: 2 anmälningar Visa mer

Källa: Arbetsmiljöverket. Research: Agnes Laurell