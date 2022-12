Längs Avenida 25 de Mayo i centrala Buenos Aires reser sig pampiga fastigheter från tiden då Argentina var ett av världens rikaste länder. På andra våningen i ett välkänt gatuhörn ligger ett illegalt växlingskontor. Kunderna går in genom entrén på bottenvåningen, berättar för portvakten vart de ska och tar hissen upp. På ytterdörren till växlingskontoret sitter ett klistermärke: förbjudet att bära keps. Övervakningskamerorna behöver registrera vem som går in.

För att släppas in ringer kunden på en porttelefon med videokamera. Receptionisten frågar efter ens namn. För att bli insläppt måste man ha bokat tid i förhand och berättat hur mycket man vill växla. Om ens namn finns på listan släpps man in i en säkerhetssluss. Först när ytterdörren slagit igen och låsts bakom kunden öppnas en bepansrad dörr in till det illegala växlingskontoret.

Tre svarta skinnsoffor står längs väggarna. På väggen hänger en kopia av Vincent van Goghs målning Café Terrace at Night. Längst bort mot fönstren ler en välklädd, ung receptionist. Bredvid henne sitter en beväpnad vakt.

– Du kan sätta dig ned. Vi kallar på dig när det är din tur, säger receptionisten till en kund som just kommit in.

Bakom en vägg av frostat glas finns tre små boxar där växlingen sker.

– Box nummer två, säger receptionisten.

Kunden går in i rummet, stänger dörren om sig och lägger sina buntar med tusenlappar av pesos i en lucka under det skottsäkra glaset. En kvinna tar emot pengarna och stoppar i en räknemaskin. Sedan kommer hon tillbaka med amerikanska dollar.

– Varsågod.

På en upptejpad lapp på det skottsäkra glaset står det: ”Var försiktig om du parkerat i garaget i källaren. Risken för rån är mycket hög”.

I Argentina finns det hundratals illegala växlingskontor. De kallas ”cuevas”, grottor. Den höga säkerheten har inte att göra med att ägarna är rädda för att polisen ska göra razzior. Det gör polisen sällan. Ägarna mutar rätt personer för att ett tillslag inte ska äga rum. I stället är växlingskontoren, som varje dag handlar med miljontals dollar, rädda för att bli rånade. I och med att de är illegala skyddas de inte av polisen och kontoren går inte att försäkra.

– De illegala växlingskontoren har accepterats av samhället. Alla behöver dem. Till och med polisen och politikerna använder dem för att växla till sig dollar, säger den argentinske ekonomen Fabián Medina.

Fabián Medina, ekonomisk rådgivare i Argentina. Foto: Henrik Brandão Jönsson

Han är ekonomisk rådgivare till argentinska företag och menar att många av växlingskontoren ägs av personer med kopplingar till makten. Det finns ingen politisk vilja till att stänga kontoren.

– Det vore politiskt självmord, säger han.

I år väntas inflationen landa på 94 procent. Det vill säga, den som inte växlat in sina pesos till dollar kommer att förlora stora delar av sina besparingar.

– Om du ska köpa en bil eller bostad måste köpen göras upp i dollar, säger Fabián Medina.

Inflationen i Argentina inleddes i början av militärdiktaturen 1975 och har inte försvunnit, även om president Carlos Menem på 1990-talet valde att knuta peson till dollarn. Argentinare kunde resa utomlands och spendera sin peso som om den vore lika mycket värd som en dollar. Konsekvensen blev den så kallade Tangokrisen 2001 – en av de mest dramatiska ekonomiska kollapserna i världen. Staten beslagtog medborgarnas besparingar för att inte gå i konkurs.

Sedan dess har landet befunnit sig i en ekonomisk kris med en av världens högsta utlandsskulder. Motorn bakom dagens inflation är en annan, menar Fabián Medina.

– Det är inte så att det tryckts upp för mycket sedlar. Inflationen drivs på av dyrare importer och finansiella spekulationer.

De argentinska fotbollsspelarna hyllas av tusentals fans på Buenos Aires gator. Foto: Tomas Cuesta/AFP

En annan orsak är den svarta ekonomin. Upp mot 40 procent av den argentinska marknaden är svart. Staten förlorar enorma skatteintäkter.

– Vi måste göra ekonomin vit igen, men det är en process. Vi har skapat en kultur som accepterar en svart marknad. Det är svårt för politikerna att ändra det.

Affärsmannen och högerpolitikern Mauricio Macri gjorde ett försök när han var president mellan 2015 och 2019. Han gick till val på att han skulle göra Argentina till ”ett normalt land”. Det misslyckades han med. I stället avslöjades hans egna illegala transaktioner utomlands i läckan Panama Papers.

– Ett stort problem för vår ekonomi är att företagen placerar sina vinster utomlands, säger Fabián Medina.