Arkitekt: Riv inte Götaälvbron – gör den till en park

Idén är just nu på visionsstadiet. Tomas Lundberg som är arkitekt vid Folkstaden, en ideell förening som arrangerar kulturprojekt inom arkitektur, stadsbyggnad och bostadsfrågor, har lämnat ett förslag till Göteborgs stad.

På mindre än en vecka har över 300 personer röstat för förslaget vilket innebär att det kommer att tas upp i lämplig nämnd inom tre månader.

I helgen skrev Tomas Lundberg också en debattartikel i GP där han förklarade idén. I samma veva skapades en Facebookgrupp som samlade över 1000 medlemmar på två dagar.

– Det är jättekul att det är så många som har nappat på detta, säger han till DN.

Inspirationen hämtar han från The High Line i New York – en övergiven järnvägssträcka i centrala New York som förvandlats till ett grönt promenadstråk och en turistattraktion.

Han hänvisar också till ett förslag på en parkbro i London som hade fått stor uppmärksamhet i internationella medier – men som fick läggas ned eftersom det kostade för mycket att bygga bron.

– Och här har vi redan en bro som står klar och kan användas. Det finns någon slags attraktionskraft i detta. Man skulle kunna gå upp till bron, sitta i parken och titta på utsikten. Däruppe skulle man kunna ha kulturevents och konserter, säger han.

Jättetrevlig idé, menar stadsarkitekten Björn Siesjö.

– Men det finns vissa praktiska aspekter att förhålla sig till. Det skulle bli två parker på var sin sida av ett hål, eftersom detta är en bro som måste vara öppningsbar.

Han ser en del andra bekymmer.

– Landssidan till uppfarterna på ena sidan är redan intecknad i en detaljplan med massa bebyggelse. Det är en fruktansvärd massa mark som den här bron sveper över. Påfarterna måste rivas. Det skulle bli bekymmer att ta sig upp på bron. Allt går säkert att lösa men kostnader staplas på varandra.

Tomas Lundberg har olika idéer på hur bron även fortsättningsvis ska gå att öppna för fartyg som passerar under.

– Mittendelen skulle kunna vara fri från odlingar och man skulle kunna ha den som i dag. Eller om man behåller mittendelen i ett uppfällt läge och bygger en övergång med trappor. Man skulle också kunna lösa en mindre gångbro som är enklare att öppna och stänga. Det går om man vill, säger han.

En del av bron föreslås också som koloniområde med odlingar vilket skulle bidra till finansieringen av parkbron.

– Man pratar om återanvändning och cirkulär ekonomi. Om man hittar en ekonomisk lösning som funkar behöver inte allt bekostas med skattemedel. Man kan också tänka sig en mindre entréavgift.

Ett annat motargument handlar om brons skick. Enligt Tomas Lundberg råder det delade meningar kring hur länge bron kan hålla. Han menar att det är något som måste utredas vidare.

Det är inte första gången förslaget tas upp. Under visionsarbetet inför Göteborgs 400-årsjubileum presenterades ”Den gröna bron” som en unik framtida ikonbyggnad i staden.

”En park utöver det vanliga. En mänsklig, inbjudande och grön länk mellan två världar som tidigare aldrig riktigt hängt ihop känslomässigt – Centrum och Hisingen. Innerstad och förort”, står det i beskrivningen.

Dreem Arkitekter skissade en parkbro redan 2016.

2016 ritade arkitektfirman Dreem en liknande visionsbild av Götaälvbron i samband att planerna på den nya bron presenterades.

– Vi tyckte att det var synd att riva. Det ett historiskt arv. Det har rivits så mycket i den här stan. Sedan uppmuntrar vi alla möjliga förbindelser mellan fastlandet och Hisingen. Det är en väldigt bra plats. Jag vet att bron är dålig men är den dålig för människor och cykeltrafik? Annars borde man kunna förstärka den, säger Maya Iwdal, grundare och VD.

Tomas Lundberg tänker fortsätta med planen och ansöka om medel för att utveckla idén vidare samt anordna en utställning med modeller och fler skissar.

– Det finns jättemycket potential i detta men det måste göras på ett bra sätt, annars faller hela idén. Om det går vägen kan vi få en helt unik plats här i Göteborg som jag tror kommer locka många turister till stan.

