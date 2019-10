Arkitektens drastiska förslag: Riv Nya Ullevi

På onsdag ska kommunstyrelsen i Göteborg på nytt diskutera evenemangsområdets framtid. Frågan har varit ett samtalsämne i decennier, Nya Ullevis existens likaså. Om somrarna fyller världsartister läktarna, men stora delar av året står den klassiska arenan i centrala Göteborg oanvänd.

Under 2014–2018 genomfördes i snitt 20 evenemang per år. Årets siffra är 22. Läktarna har gapat tomma mer än 330 dagar om året, vilket innebär stora förluster för Got Event, det kommunala bolag som äger arenan.

Den samlade förlusten under de fem åren har varit 215 miljoner kronor med 2016 som det största förluståret, då driften av Nya Ullevi kostade 113 miljoner och intäkterna uppgick till 56 miljoner.

Hyran betalar kommunen visserligen till sig själv och det kommunala bolaget Higab och får varje år ett större kommunalt driftsbidrag. Dessutom beräknar staden de ”turistekonomiska” inkomsterna för varje Ullevikonsert med runt 60.000 åskådare till 100 miljoner kronor. Under 2014–2019 har Nya Ullevi haft nära 2,5 miljoner besökare, så arenan är inte den stora förlustaffär som man skulle kunna tro.

Men det finns de som menar att arenan, som byggdes till fotbolls-VM 1958, bör jämnas med marken.

Gunnar Werner, välkänd arkitekt i Göteborg, tvekar inte en sekund när han slår fast att Nya Ullevi bör ge plats för en ny multiarena. Han dömer ut kommunens planer på att placera ersättningsarenan för Scandinavium på Valhallatomten.

– Den placeringen ger dålig tillgänglighet och exponering och kommer att skapa trafikproblem. Kommunen begår harakiri om man fullföljer sina planer. För mig är det helt klart att området längs Mölndalsån, där man nu vill lägga arenor, är det bästa läget för bostäder, säger han och vecklar ut sina skisser på vardagsrumsbordet i villan.

Nya Ullevi bör rivas enligt arkitekten, Gunnar Werner. Foto: Magnus Hallgren

88-årige Werner, med nästan 40 år bakom sig på Whites arkitektbyrå, har efter pensionen fortsatt att engagera sig i stadens utveckling. Han har bland att varit involverad i den så kallade Gårdalänken, ett alternativt förslag till den starkt omdebatterade tågtunneln Västlänken.

Redan 2016 presenterade han via en utställning sitt förslag till exploatering av evenemangsområdet. En rivning av Nya Ullevi, Scandinavium och Valhallabadet skulle ge en ny multiarena, en handbollsarena, men också 1.800 lägenheter och 270.000 kvadratmeter kommersiella lokaler samt ett nytt centralbad med utomhusbassäng.

Multiarenan ska ha plats för 16.000 åskådare med en konferensanläggning högst upp. Hotell, underjordisk parkering och ett museum ingår också i förslaget. Handbollslaget Redbergslid, som blev av med sin hemmaarena när Lisebergshallen i vintras revs för att ge plats för Västlänken, får en ny mindre hall i anslutning till multiarenan.

Marken som frigörs ska ge kommunen intäkter som bidrar till finansiering av arenorna.

Werner säger att det är en gåta att det tagit så lång tid att utreda frågan och tycker att det behövs ett Alexanderhugg för att lösa knuten. Han anser att hans förslag, till skillnad från de andra som presenterats, ger en långsiktig utveckling av innerstadsmiljön.

Men vart ska Rolling Stones, Springsteen och Hellström ta vägen? De nöjer sig inte med en arena för 16.000 åskådare?

Hans förslag är att de stora konserterna flyttas till Slottsskogsvallen.

– Med nya läktare kan man få en kapacitet på 40.000 åskådare, säger Werner, vars förslag samtidigt innehåller förbättrade kommunikationer och fler parkeringsplatser runt den gamla friidrottsarenan.

På så sätt menar arkitekten att Göteborg skulle kunna behålla sin status som huvudstad när det gäller stora konserter.

Gunnar Werner vet att det finns de som vill behålla Nya Ullevi, inte minst av nostalgiska skäl. Hans förslag är kontroversiellt.

– Ja, men många är också positivt inställda. Problemet är att kommunen inte haft insikten och det politiska modet att ta in Ullevitomten i utredningsarbetet. Nu upplever jag det som att de styrande inte vill ha den här debatten, säger han.

Gunnar Werners förslag är inte uppe i diskussion i kommunstyrelsen.

Läs fler artiklar från Göteborg här