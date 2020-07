Återbetalning för inställda flygresor kan fastna hos reseförmedlaren: ”Kanske måste prövas av ARN”

I mitten av juni kom Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, med ett vägledande beslut om de resor som ställts in på grund av pandemin: om ett flygbolag ställer in resan har resenären rätt till ombokning eller återbetalning av hela inköpspriset. Även om biljetten köps via en reseförmedlare är det flygbolaget som ansvarar för att betala tillbaka pengarna.

– Tipset till konsumenterna är alltid att vända sig direkt till flygbolaget och begära utbetalning och då upplysa om var utbetalning ska ske, säger Karolin Kühn, juridisk rådgivare på Konsument Europa, som är en del av Konsumentverket.

Men där kan det uppstå problem.

När flygbolaget betalar tillbaka är det nämligen inte säkert att pengarna hamnar hos kunden. Om betalningen skett via reseförmedlaren kan betalningen istället gå till dem, där det finns risk att pengarna fastnar. En kund som DN varit i kontakt med uppger att flygbolagen verkar omedvetna om att det kort de återbetalar till tillhör en reseförmedlare.

– Jag kan inte säga hur stort konsumentens ansvar är att kolla om flygbolaget har rätt uppgifter, eller vilket ansvar flygbolaget har att kolla vilka betalningsuppgifter man har. Det kanske måste prövas av Allmänna reklamationsnämnden, för det är en viktig fråga och jag tror att det händer många gånger utan att vi får reda på det, säger Karolin Kühn.

SAS meddelar att de generellt krediterar det kort som betalningen gjorts med, men om de ser att betalningen gjorts via en agent ber de om den resandes kontonummer. Flygbolaget Norwegian uppger att de betalar tillbaka till resebyrån, som i sin tur ska betala tillbaka till kunden.

Men att som konsument komma i kontakt med reseförmedlarna är omvittnat svårt. DN har tidigare skrivit om kunders raseri mot resegruppen Etraveli, som bland annat äger sajterna Flygresor och Travelstart. Enligt Karolin Kühn har både kunder och myndigheter även svårt att nå reseförmedlaren Travellink, som ägs av spanska eDreams ODIGEO.

– Vi har skickat en del ärenden till vårt spanska systerkontor som i dagsläget inte får svar från dem, säger hon.

DN har varit i kontakt med en kund vars flygresa ställdes in i april. Flygbolaget Norwegian betalade tillbaka till reseförmedlaren Travellink i slutet av maj, men där har pengarna sedan fastnat. Ytterligare ett sådant ärende har anmälts till Konsumentverket. Kunden har inte lyckats komma i kontakt med Travellink.

– Vanligtvis hamnar pengarna hos reseförmedlaren, för det är de kontouppgifter som finns. Men om man hör av sig till flygbolaget och säger att man vill ha en återbetalning till sig personligen, och uppger sina kontouppgifter, så ska man kunna få en återbetalning dit, säger Karolin Kühn.

Det är ovisst om man som konsument kan begära att flygbolaget betalar till ens privata konto, efter att återbetalningen redan gjorts till reseförmedlaren.

– Eftersom det inte finns något avgörande i dagsläget kan jag inte säga vad som gäller. Det är inte prövat, säger Karolin Kühn.

I maj inledde Konsumentverket en tillsyn av resebolagen SAS, Tui, Norwegian och Ving eftersom de inte betalat tillbaka pengar för avbokade resor tillräckligt snabbt.

I sin senaste kvartalsrapport från juli skriver eDreams ODIGEO att bokningarna minskade med upp till 95 procent i slutet av mars, men att verksamheten fortsättningsvis är ekonomiskt stark.

I ett mejl till DN ber Travellink om förståelse för den speciella situationen och meddelar att pengarna kommer betalas tillbaka till kunden inom kort.

Så kan du göra om pengarna fastnat Be flygbolaget om ett skriftligt underlag som bevisar att de betalat pengarna till reseförmedlaren. Gör en anmälan till Konsumentverket. Kontakta kronofogden och fråga om möjligheterna till ett europeiskt betalningsföreläggande. Kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Om betalningen gjorts med ett kreditkort kan det vara möjligt att göra en kortreklamation. Kolla med banken. Det sista alternativet är att gå till domstol och kräva in pengarna den vägen. Källa: Karolin Kühn, juridisk rådgivare på Konsument Europa Visa mer