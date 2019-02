Myndigheten hävdar att Facebook har utnyttjat sin dominerande ställning för att kartlägga användare bortom vad som är tillåtet.

– I framtiden kommer inte Facebook tillåtas tvinga sina användare att acceptera en i praktiken obegränsad insamling, säger konkurrensmyndighetens chef Andreas Mundt till nyhetsbyrån Reuters.

Beslutet är till stor del inriktat på hur användare kan kartläggas trots att de inte är inloggade, när de besöker sidor med Facebooks gilla- eller dela-knapp ligger. Dessutom kritiseras hur företaget samlar information från andra appar än den vanliga Facebookappen och lägger ihop allt i samma konto. Det gäller bland annat Whatsapp och Instagram, båda ägda av Facebook.

Beslutet träder inte i kraft förrän om en månad. Tills dess har Facebook möjlighet att överklaga, vilket man redan har meddelat ska ske. Facebook hävdar att konkurrensmyndigheten har underskattat hur tuff konkurrens företaget möter i Tyskland och hur det rättar sig efter dataskyddslagar.

Men konkurrensmyndigheten hävdar att Facebook måste be användare om uttrycklig, frivillig tillåtelse för insamling av information om dem på externa webbplatser och appar. Inom ett år måste Facebook utveckla sätt att kraftigt begränsa hur data samlas in och behandlas, i de fall användaren inte ger sitt godkännande. Detta under förutsättning att beslutet står sig.

Flera europeiska länder har dragit igång utredningar om Facebook och hur tjänsten hanterar integritets- och dataskyddsfrågor. I oktober i fjol krävde den brittiska dataskyddsmyndigheten en halv miljon pund, då det högsta beloppet som kunde krävas, för ”allvarliga brott mot dataskyddslagar”. Utredningen hade startats med anledning av skandalen kring Cambridge Analytica, som tog del av tiotals miljoner användares profiler och drog nytta av dem i politiska kampanjer.

Före jul startade den irländska myndigheten för dataskydd en utredning av Facebook efter att ett säkerhetshål som påverkade 50 miljoner konton upptäcktes. Där kan det röra sig om betydligt större summor – maximalt kan Facebook tvingas betala 1,6 miljarder dollar, motsvarande nästan 15 miljarder kronor.