Bank-id-chefen: Vi har en säker produkt

På drygt 15 år har bank-id växt från att ha drygt en miljon användare de första åren till att i dag ha knappt åtta miljoner unika användare. Finansiell id-teknik, företaget som tillhandahåller tjänsten, räknar med att ha totalt 3,3 miljarder användningstillfällen under 2018.

– Det är en stor och ogreppbar siffra. Jag brukar exemplifiera det med att det är över hundra användningar varje sekund om man jämnar ut det över året, säger Johan Fredriksson.

I takt med att en stor del av befolkningen numera utför sina bankärenden på nätet med hjälp av digital legitimering har även kriminaliteten flyttat dit. DN har tidigare rapporterat om den växande brottsstatistiken för bedrägerier via elektronisk legitimering – både via bankdosa och via bank-id.

– Alla bedrägerier tycker vi är otroligt olyckliga och vi gör vad vi kan för att motverka att fler faller offer för det här, säger Johan Fredriksson.

Bank-id är i dag att likställa med vilken id-handling som helst – det har samma status som ett körkort, pass eller id-kort.

– Det är precis vad det är. Det är din digitala identitet. Det är på det här sättet du kan visa vem du är på nätet och det är en värdehandling precis som alla andra, och man ska hantera det precis på det sättet, säger Johan Fredriksson.

Men trots att Finansiell id-teknik är ett företag som tillhandahåller en värdehandling av den digniteten är ansvaret för att bedrägerierna begås inte bara deras.

Johan Fredriksson medger att företaget delvis har ett ansvar i att informera sina användare om risker, se till att säkerheten är intakt och att försvåra för bedragarna att begå brotten.

– Men det är samtidigt inte så enkelt. Här måste man tänka på att det är en kedja där många involverade har ett ansvar. Det är bankerna som ger ut bank-id, företag och myndigheter som har tjänsten behöver införa den på ett säkert och tryggt sätt för användarna. Sedan ska användarna tänka på att det är en värdehandling och vara vaksamma mot bedragare, säger Johan Fredriksson.

Deras tekniska säkerhet har, enligt honom, aldrig blivit knäckts sedan tjänsten lanserades 2003.

– Det som hänt på senare tid handlar om att bedragare lurar användare att släppa in dem eller lämna ifrån sig koder. Där kan man säga att följer man våra råd för säker användning kan man alltid känna sig trygg.

Hur ser du på att det ändå är er plattform som möjliggör en del av de här bedrägerierna?

– Vi kan ju inte bestämma att det inte får finnas bedragare i samhället, utan vi levererar en säker id-lösning. Jämförelsevis: vi levererar ett säkert lås. Om du inte ger bort nyckeln till någon annan eller öppnar dörren för någon kan du känna dig trygg, säger Johan Fredriksson.

Enligt internetstiftelsens säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinder är det inte tekniken som är det stora hindret för att få stopp på bedrägerierna. Det finns redan metoder men de tas inte i bruk på grund av kostnader och krav på användarvänlighet, menar hon.

Johan Fredriksson håller med om att det finns en balansgång mellan säkerhet och användarvänlighet, men understryker att det aldrig är på bekostnaden av säkerheten för dem.

– Där är det stenhårt. Vi är först och främst en säker id-lösning.