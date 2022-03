Banker klättrade på spretig börs

Stockholmsbörsens breda index OMXSPI studsade nedåt med 0,2 procent efter måndagens uppgång på 0,1 procent, som följde på förra veckans kraftiga uppgång.

Storbolagsindex OMXS30 ökade 0,1 procent under tisdagen, med andra ord lika mycket som i måndags, och fick draghjälp av storbankerna SEB och Swedbank som knep första och andra plats med uppgångar på 2,6 respektive 1,5 procent. Även storbanken Nordea återfinns i toppen med en uppgång på 1,0 procent.

I botten bland storbolagen finns telekombolaget Telia och medicinteknikbolaget Getinge som tappade 1,2 respektive 1,1 procent.

Bland vinnarna på börsens breda index finns rederiet Viking Supply Ships som rusade 14,8 procent samt it-konsultbolaget Empir Group som steg 8,4 procent. En av måndagens stora vinnare, stålhandlaren BE, backade 8,2 procent.

Gruvbolaget Beowulf Mining var tisdagens snackis sedan aktien steg kraftigt och till sist handelsstoppades inför regeringens besked om att processen för tillstånd till en gruva i Kallak får fortsätta. När handelsstoppet hävdes fortsatte aktien att stiga men föll sedan tillbaka. Aktiens resa under dagen summeras till plus 26,2 procent.

Parisbörsen stängde på plus 1,2 procent, Londonbörsen på plus 0,2 och Frankfurtbörsen pekade på plus 1,0 procent vid 18-tiden.

Oljepriset har fallit tillbaka något under dagen. Ett fat Brentolja handlas för omkring 114 dollar fatet.

I USA stiger de långa räntorna, sedan centralbankschefen Jerome Powell öppnat för snabbare räntehöjningar. Kanske kan centralbanken rentav höja styrräntan med en halv procent vid nästa centralbanksmöte om så behövs, sade han. Det fick räntorna att snabbt kliva uppåt.

I Sverige går räntorna åt samma håll. De långa räntorna på tioåriga statsobligationer är de högsta sedan 2018.