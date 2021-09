Bankomatuttagen fortsätter minska

Kontanterna försvinner allt mer, visar ny statistik från företaget Bankomat som driver uttagsautomater runt om i landet.

Svenskarna tog ut 30 miljarder kronor från bankomater under första halvåret 2021. Det blir i snitt 480 kronor i månaden per svensk, vilket är en minskning från samma period förra året. Då tog genomsnittssvensken ut 546 kronor per månad.

Minst tar västerbottningarna ut, mest skåningarna – kanske beroende på att bankomaterna är fler i det tättbefolkade Skåne.

– När efterfrågan på kontanter stadigt minskar blir det mindre attraktivt för banker och handlare att hantera kontanter. Det leder till att delar av infrastrukturen för kontanter monteras ned, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Uttagen minskar med ungefär 10 procent per år. Under coronapandemin har minskningen gått fortare.

– Nu krävs statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera, säger Johan Nilsson.

