Bättre vinst än väntat av SEB

”Provisionsnettot nådde en rekordnivå under året, drivet av ihållande hög kundaktivitet inom divisionen Stora Företag & Finansiella Insitutioner samt en ökning av det förvaltade kapitalet med 27 procent jämfört med föregående år”, skriver vd Johan Torgeby i en kommentar i bokslutet.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6 kronor per aktie för 2021. Det var mindre än väntade cirka 8 kronor per aktie, men SEB planerar ovanpå detta för återköp av aktier för 5–10 miljarder kronor under 2022, enligt ett bokslut från storbanken.

Samtidigt redovisar SEB en rörelsevinst på 7,5 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2021. Det kan jämföras med vinsten på 6,4 miljarder kronor motsvarande period ett år tidigare.

Resultatet var bättre än väntat. Nettovinsten landade på 6,2 miljarder, mot väntade 5,8 miljarder enligt en Bloombergenkät.

Räntenettot – det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor – steg till 6,7 miljarder kronor, från 6,6 miljarder kronor. Provisionsnettot lyfte samtidigt till 5,9 miljarder kronor, från 4,8 miljarder kronor.

Snittprognosen för räntenettot låg på 6,7 miljarder kronor, medan den för provisionsnettot låg på 5,3 miljarder, enligt Bloomberg.

Totalt uppgick intäkterna till 13,9 miljarder kronor, jämfört med 13,1 miljarder kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 6,1 miljarder kronor, från 5,8 miljarder kronor. Kreditförlusterna minskade till 299 miljoner kronor, från 835 miljoner kronor.

”På kort sikt har vi ett kostnadsmål om 24,5 miljarder kronor för 2022, baserat på 2021 års valutakurser”, skriver Torbeby i sin bokslutskommentar om innevarande år.

”Den övergripande ambitionen är att växa vinst per aktie och att nå vår långsiktiga ambition om 15 procent avkastning på eget kapital”, tillägger han.

För hela 2021 summerades rörelsekostnaderna till 23,2 miljarder kronor, en ökning med 2 procent mot året före.