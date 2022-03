Bensinpriset höjs och dieselpriset sänks

Samtidigt sänks dieselpriset med 20 öre till 24:62 kronor per liter. Priset på biodrivmedel HVO100 sänks också med 20 öre till 28:67 kronor per liter, medan priset på etanol (E85) höjs med 25 öre till 18:44 kronor per liter.

