Betelhem Dessie – 20-åringen från Etiopien som lärt över 20.000 unga att programmera

Det har varit ett hektiskt schema för 20-åringen. De senaste dagarna har hon rest mellan Amsterdam och Stockholm. På dagar och helger har hon hållit kurser för barn och unga.

– Jag tror jag håller på att tappa rösten, säger Betelhem Dessie med hes stämma.

Betelhem Dessie växte upp i Harar i östra Etiopien. Pappan drev en teknikbutik och dottern började tidigt intressera sig för datorer. Redan som nioåring hade hon lärt sig om programmering och visste hur man bygger hemsidor.

– När pappa inte ville ge mig pengar så jag kunde fira min födelsedag kom jag på att jag kunde tjäna pengar på att installera några appar och videor. Jag tjänade omkring 90 dollar den dagen, säger Betelhem Dessie.

Pengarna fick hon in genom att klippa filmer och skicka musik till kundernas telefoner.

Hennes tekniska färdigheter efterfrågades och hon insåg att det gick att skaffa sig en egen inkomst genom att hjälpa företag och organisationer med deras digitala plattformar. Året därpå, när Betelhem Dessie fyllt tio år, värvades hon av regeringen för att arbeta med att utveckla projekt som kunde användas av företag i landet.

– Innan dess jobbade jag bara för mig själv eller för att det var kul, säger hon.

Familjen flyttade till Addis Abeba för att den unga tekniktalangen skulle kunna arbeta i ett utvecklingsteam som byggde hemsidor, appar och affärssystem till transportbranschen, skolor och telefonoperatörer. Betelhem Dessie blev även mentor för programmet Girls can Code (tjejer kan koda), som lanserats av den amerikanska ambassaden.

En rad reformer har skett i Etiopien under president Abiy Ahmeds ledning. Politiska fångar har släpps ur fängelser, fria val har utlovats och han har haft en avgörande roll i lösningen av konflikten med grannlandet Eritrea. För detta tilldelades han i oktober Nobels fredspris. Men han har även underlättat för ett antal privata bolag för att förbättra tillgången till internet i landet. Betelhem Dessie anser att reformerna även varit gynnsamma för hennes egen bransch.

– Vi ser att många privata banker etablerar sig här. Samtidigt investeras det mycket i landet och kompetens söker sig hit. Den privata sektorn har tidigare haft dåligt rykte men landet kommer att kunna utvecklas med nya satsningar. Jag hoppas det finns förståelse för att Etiopien kommer att kunna växa med tech. Men vi har lång väg att gå, säger hon.

Betelhem Dessie är en av de yngsta pionjärerna inom Etiopiens växande techsektor, som går under benämningen Sheba Valley. I dag arbetar hon med flera projekt vid Etiopiens AI-lab iCog Labs i Addis Abeba. Labbet är känt för att ha varit med att utveckla humanoidroboten Sophia, som ser ut och pratar nästan som en människa. Hon är också grundare och vd för bolaget iCog Anyone Can Code (iCogACC), där hon undervisar barn och ungdomar i programmering.

Betelhem Dessie. Foto: Lotta Härdelin

Målet är att driva innovationer som löser lokala problem som uppkommer i vardagen och kan vara svåra att upptäcka utifrån. Som exempel nämns hur lokala entreprenörer gjort skoputs från plast i naturen efter att ha sett hur plasten ätits av korna som sedan avlidit. Det tillverkas också särskilda system för chaufförer som levererar varor eftersom det ofta saknas adresser i landet. I stället använts landmärken för att hitta rätt.

– Vi måste hitta unika tillvägagångssätt för att lösa sådana problem, säger Betelhem Dessie.

Ofta gynnas jordbruket av innovationerna.

– Det kan handla om att ta reda på hur mycket vi får tillbaka om vi använder en viss mängd gödsel eller vatten, säger Betelhem Dessie.

Tillgången till internet har ökat i Etiopien men det råder brist på digitala kunskaper. Det vill 20-åringen råda bot på. Hon har tillfälligt tagit paus från universitetsstudier i systemvetenskap för att hålla utbildningar i programmering. Över 20.000 unga har hittills utbildats. Dessutom har hon utvecklat fyra mjukvaruprogram. Målet är att nå ännu fler.

– Jag vill undervisa i hela Afrika för att lära människor hur de själva ska kunna använda teknologierna. Jag vill också utveckla verktyg inom AI och robotisering och se till att människor med härkomst i Afrika och framför allt kvinnor, bidrar till den här typen av teknologier, säger Betelhem Dessie.

Varför är det viktigt att fler kvinnor arbetar inom techindustrin?

– Det finns en snedvridning inom teknik följd av att de flesta som arbetar inom sektorn är vita män. Vissa tänker att robotar är elaka, men det är människor som skapar dem. För att lösa problemet krävs att det finns människor från olika bakgrunder och kulturer som arbetar med dem, säger Betelhem Dessie och fortsätter:

– Som flicka och kvinna kanske du går och funderar på vissa saker som du skulle behöva. Men eftersom de flesta utvecklare är män tänker inte de på saker som skulle göra livet mer praktiskt för kvinnor.

Ett exempel där problemet märkts tydligt var när krockkudden uppfanns. Eftersom testerna endast gjordes på män skadades och dog många kvinnor och barn i onödan.

– Man måste ha bidrag från kvinnor för att säkerställa att även den andra halvan av befolkningen har nytta av teknologi och AI. Jag tror på lika möjligheter, säger Betelhem Dessie.

Efter intervjun ska Betelhem Dessie till Järvaskolan, i Kista norr om Stockholm. Där undervisar hon skolelever i åldrarna 14-19 år i programmering. Efter undervisningen får barnen diplom.

– De här diplomen förbereder dem för praktik, sommarjobb och framtiden. Vi hoppas vi kan ge fler barn den här möjligheten, säger hon.

Läs mer: Dags för Afrikas IT-sektor att ställa krav på politikerna