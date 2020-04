Betydligt fler hemleveranser för Postnord i coronatider

Under de senaste dagarna har flera medier kunnat rapportera om den extraordinära situation Postnord ställs inför under coronaepidemin. Under tisdagen kunde GT rapportera att Postnord utlyst 1.200 sommarvikariat, och dagen innan kunde Hallandsposten berätta att sms gått ut till extraanställda i hela landet där de tillfrågas om de har möjlighet att täcka upp för sjuk personal.

Till DN säger Arne Andersson, nordisk e-handelsrådgivare på Postnord, att man märker av att pakethyllorna i butikerna är glesare och att antalet hemleveranser ökat kraftigt. Han menar dock att situationen fortfarande är hanterbar.





– Vår apparat fungerar. Jag får dagliga morgonrapporter och hittills känner jag mig trygg.

Det är framför allt inom vissa kategorier av produkter som man ser en tydlig uppgång.

– Vi ser en minskning när det gäller butikdistribution men däremot är det en otrolig uppgång när det gäller apoteksvaror och hälsoprodukter.

Enligt Arne Andersson blir dock inte trycket på Postnord lika stort som man kan förvänta sig, på grund av att man ser minskningar inom andra typer varor.

– Det är bland annat när det kommer till kläder och skor som det skett en minskning. Men försäljningar av andra produkter går relativt bra i sammanhanget, för köksprodukter såg vi till exempel en jättehamstring under ett tag. Det är plus minus noll kan man säga. Men vi ser att antalet hemleveranser ökar kraftigt.

E-handeln har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren och 2019 uppgick e-handelns omsättning i Sverige till 87 miljarder kronor, enligt Postnords e-barometer för 2019. Och det är just apoteksbranschen som växer allra snabbast. Årstillväxten 2019 uppgick till fem miljarder kronor, en uppgång med 36 procent jämfört med året innan.