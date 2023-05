Bilal kämpade i sex år för sin första fasta tjänst i Sverige: ”Språket är nyckeln”

Logga in

Bilal Said Bakour och hustrun Zein Bakkour var två av alla tusentals syrier som kom till Sverige under flyktingvågen 2015. Första året bodde paret, ihop med sin son, i Örebro. Under den perioden försökte Bilal hitta jobb för att försörja sin familj, och minns tillbaka på hur tufft det var.

– När man inte kan språket blir det väldigt svårt. Men jag jobbade med små uppgifter som kyrkan gav mig, som att klippa gräs och stå på loppis, säger han.

– Det var skönt att tjäna lite pengar i alla fall, det man fick från Migrationsverket räckte inte långt.

Först när familjen kom till Sverige bodde de i Örebro, men Bilal Said Bakour drömde om att bo i Stockholm. Foto: Niklas Porter

2016 fick familjen uppehållstillstånd och flyttade till Nynäshamn. Där fick Bilal återigen bevittna en tuff arbetsmarknad. I Syrien hade han en egen elektronikaffär men i Sverige började han söka sig desperat till alla möjliga branscher.

– Men jag fick inga jobb, konstaterar han krasst.

– Jag kände mig ledsen men hade hela tiden inställningen att inte ge upp. Jag fortsatte att leta och fråga runt.

Bilal har en tydlig teori om varför det var så svårt för honom.

– Under den här tiden så var det många arbetsgivare som gillade ersättningen från Arbetsförmedlingen. De ville bara utnyttja folk.

Våren 2018 fick Bilal äntligen ett samtal från Arbetsförmedlingen som så många gånger lovat att hjälpa honom att hitta en tjänst. Jobbet var på Vega Serviceboende som ligger i området Vega i Haninge, Stockholm.

Bilal märkte stor skillnad på utvecklingen av hans språk när han fick ett jobb där han pratade svenska dagligen. Foto: Niklas Porter

– Då fick jag en så kallad extratjänst, vilket betyder att jag fick hela min lön betald av Arbetsförmedlingen, säger Bilal.

– Efter två år fick jag i stället ett nystartsjobb, då betalar Arbetsförmedlingen 65 procent och arbetsgivaren 35 procent.

2020 valde Bilal att utbilda sig till undersköterska vilket resulterade att han 2021 lyckades få sin första fasta tjänst i Sverige på det serviceboendet som han hade börjat på tre år tidigare.

Hur kändes det?

– Jag blev väldigt glad och kände mig äntligen trygg.

Bilal jobbar som boendestödjare på LSS-boendet där hans arbetsuppgifter bland annat är att laga mat, hålla sällskap och handla. Men med tiden har ansvaret ökat och han är nu också kontaktperson till fyra personer.

Vad tror du är viktigt när man kommer som utrikesfödd till Sverige och ska leta jobb?

– Språket, svarar Bilal och frun Zein instämmer:

– Språket är nyckeln till Sverige.

I framtiden vill Zein utbilda dig till tandhygienist. Foto: Niklas Porter

För Zein har det varit en lättare väg in på den svenska arbetsmarknaden.

– Jag lärde mig snabbt svenska på SFI och sedan utbildade jag mig till barnskötare.

Under tiden ringde en handläggare på Arbetsförmedlingen upp henne för en intervju.

– Han tyckte att mitt språk var bra och sa att jag pratade flytande.

Genom honom fick Zein ett jobb som receptionist på Nynäshamns kontaktcenter.

– Samtidigt fortsatte jag plugga till barnskötare, och på sommaren jobbade jag på förskolor och som personlig assistent till en gammal tant.

Paret är i dag väldigt tacksamma för att de bor i Sverige och har lyckats få fasta jobb. Foto: Niklas Porter

Sommaren som personlig assistent var framgångsrik och resulterade i ett fast jobb för samma kvinna.

– Jag tackade ja till jobbet och sade upp mig som receptionist.

I dag bor familjen, nu med tre barn, i en lägenhet som de själva köpt i Västerhaninge. Rummen är ljusa när vårsolen tränger sig in genom fönstren och ute på gatan står parets två bilar. När de flydde från Syrien 2015 hade de ingenting och därför är det med ett stolt kroppsspråk som de visar upp sitt hem.

– Vi har så mycket nu, säger Zein.

– Men vi har fått kämpa, vi har aldrig slutat kämpa.

