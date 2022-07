Bitcoin och uppsägningar pressar Tesla

Tesla har inför rapporten, som ska kablas ut efter det att handelsdagen på Wall Street avslutats på onsdag, flaggat för personalminskningar och resultatet väntas därför bland annat tyngas av kostnader kopplade till avgångsvederlag.

En annan smäll som antas synas i tabellerna blir Teslas storsatsning på kryptovalutan bitcoin. En storpost köptes i början av 2021 till en kurs på cirka 28 000 dollar. Under andra kvartalet var bitcoinkursen hårt pressad, ned till som lägst 17 785 dollar per bitcoin den 18 juni, och sedan dess har den bara återhämtat sig marginellt.

Inför rapporten har Tesla dessutom flaggat för negativa effekter i form av komponentbrist och produktionsproblem med koppling till nedstängningar av koncernens fabrik i Shanghai, Kina. Det har även varit problem att få upp produktionstakten på Teslafabrikerna i Tyskland och Texas.

Det är redan känt att störningarna sammantaget slagit hårt mot leveransvolymen, som föll till 254 695 fordon under andra kvartalet, ned från 310 048 fordon under årets första kvartal.

Elon Musks mål om att producera mer än 1,5 miljoner bilar 2022, en ökning med 60 procent mot året före, väntas inte gå att infria. Snittprognosen på Wall Street inför rapporten visar att Tesla ser ut att få svårt att nå upp till 1,4 miljoner bilar, rapporterar tidningen The Wall Street Journal.

Produktions- och leveransstörningarna innebär av allt att döma även att resultatet kommer försämras jämfört med årets första kvartal.

På årsbasis pekar det dock uppåt. Under andra kvartalet 2021 levererade Tesla 201 304 fordon. Och när det gäller försäljningen räknar analytiker i snitt med 16,9 miljarder dollar för andra kvartalet, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg. Det kan jämföras med 12 miljarder under motsvarande kvartal i fjol.

Vinsten per aktie väntas lyfta till 1:83 dollar per aktie, upp från 1:45 dollar per aktie ett år tidigare.