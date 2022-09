Elpriset blir något lägre på tisdagen

Naturgaspriset har skjutit i höjden efter att ryska Gazprom stoppade flödet i gasledningen Nord Stream 1 i helgen, men elpriset är trots det relativt opåverkat. Åtminstone i den södra halvan av Sverige. I elområde 4 är dygnssnittet på måndagen 397 öre per kilowattimme, jämfört med över 500 öre som var snittet under onsdagen och torsdagen förra veckan. På tisdagen blir det 347 öre per kilowattimme enligt elbörsen Nord Pool.

Det är enligt analytikern Johan Sigvardsson på elbolaget Bixia tack vare goda väderförhållanden på kontinenten, och det ser ut att hålla priset i schack även under morgondagen.

– Spotpriserna är dämpade i dag i och med att vinden tilltar lite grand både i Tyskland och även lite uppe hos oss i Norden. Det ska blåsa ungefär likadant imorgon, så det dämpar priset då också, säger han.

Stoppet i Nord Stream 1 gjordes med hänvisning till tekniska problem och är på obestämd tid. Enligt nyhetsbyrån TT har priset på naturgas stigit med omkring 30 procent på måndagen som en följd av stoppet.

Så snart det slutar blåsa tror Johan Sigvardsson att effekten kommer att bli tydligare för elkunderna.

– Så blir det. Att gasen drar iväg uppåt gör att kostnaden för att producera el med gaskraft stiger nu igen. Det föll kraftig i förra veckan men nu lär det dra iväg ganska mycket. Då får Tyskland och Europa återigen ännu högre elpriser, och de timmar som vi har den här priskopplingen till dem så får vi nog priser på kanske sex kronor i stället för 3,8 som nu. Det blir en ganska så väsentlig skillnad, säger Johan Sigvardsson.

– Oftast är det på morgontimmarna mellan klockan sex och nio, eller mot kvällen mellan 17 och 21, tillägger han.

Samtidigt som priserna i söder räddas av vinden så har priset i norr stuckit iväg till betydligt högre nivåer än vad som har varit normalt den senaste tiden. Norr om Gävle är dygnssnittet på måndagen strax över 200 öre per kilowattimme. Det är i nivå med några av de högsta noteringarna i vintras. På tisdagen väntas det enligt Nord Pools preliminära siffror sjunka till 140 öre per kilowattimme.

– De får dela med sig lite mer ner till elområde tre och vidare till elområde fyra nu. Sedan har den hydrologiska balansen, hur mycket vatten och snö det finns i magasinen, försämrats kraftigt de här senaste veckorna. Det gör att vattenkraftproducenterna får börja hålla igen lite på vattnet, säger Sigvardsson.

