Boeing dubblar kostnaderna för olycksmodellen

737 Max som tidigare varit den modellserie som sålt allra bäst har sedan mars förra året belagts med flygförbud efter två dödsolyckor, bland annat i Etiopien.

Boeing redovisar nu en förlust på 636 miljoner dollar, motsvarande drygt 6,1 miljarder kronor, det första helåret med röda siffror sedan 1997. Bolaget uppger att man bara tagit emot 36 bokningar under fjärde kvartalet. För 2021 justerar man produktionen till tio plan per månad och tolv per månad under 2023.

Aktien sjunker 1,3 procent i förhandeln på Wall Street.

