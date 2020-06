Bolidens vd: Inte hållbart att stödja verksamhet som inte gör något

– Vi försöker visa hur lite man får gjort utan metaller, och att vi faktiskt är en del av lösningen om vi ska minska koldioxidutsläppen.

Han pekar att Europa, inklusive Sverige, har en geologi som gör det möjligt att bryta de allra flesta metaller, ändå är man starkt beroende av import. Enligt Staffas är självförsörjningsgraden för koppar, zink och nickel 20 procent.

– Tittar man på hela värdekedjan är europeisk brytning och metallsmältning flera gånger klimateffektivare än till exempel Kina. Lägger man till hållbarhetsfrågor som att tillåta fria fackföreningar och förbud mot barnarbete talar än mer för ökad brytning i Europa.

Mikael Staffas på huvudkontoret i Stockholm. Foto: Nicklas Thegerström

Så varför är det inte så?

– Det är så svårt att få tillstånd, inte minst för att det finns så många Nimby (Not In My Backyard). Folk tycker det är bra med elektrifiering, men vill inte ha en gruva just där de bor.

– Samtidigt är den europeiska politiken förvirrande. Det är bra med koldioxidskatter och utsläppsrätter, men när det samtidigt inte kostar något att importera koppar och nickel med större klimatavtryck så är spelplanen inte jämn. Det riskerar att flytta ut produktion från Europa och därmed öka utsläppen.

Metallindustrin skapar ofta debatt – det gäller allt från smälteriernas klimatutsläpp och miljöfarliga avfallshögar till att gruvdriften gör stora ingrepp i naturen.

– Alla vill ha minskade utsläpp, en giftfri miljö, minskat avfall och en cirkulär ekonomi. Det är bra – men jag anser att man också måste prata om att målen innehåller motsättningar.

– Vi skulle till exempel kunna producera en bättre variant av restprodukten järnsand, som används för vägbyggen - men det skulle ge stora koldioxidutsläpp. Och för att återvinna till exempel sällsynta jordartsmetaller krävs det bly, en tungmetall som många vill ha bort helt och hållet.

I Sverige kan också gruvdriften kollidera med samernas intressen, det visar exemplet Laver, 5 mil väster om norrbottniska Älvsbyn. Där vill Boliden anlägga ett dagbrott för kopparutvinning. Företaget har ansökt om så kallad bearbetningskoncession, som normalt ger rätt till metallfyndigheten i 25 år. För att sedan få bryta metallen behövs också ett miljötillstånd

Foto: Nicklas Thegerström

Man fick avslag av länsstyrelsen 2015, som hänvisade till både naturskydds- och renskötselskäl. Året efter sade även Bergsstaten nej, man menar att det finns risk för skada på ett så kallat Natura 2000-område, ett EU-regelverk för att skydda biologisk mångfald. Nu har ärendet legat på regeringens bord sedan januari 2017.

– Det är klart att det är frustrerande att det tar sådan tid. Vi hävdar att det går att ta hänsyn till renens vandringar, vi tycker det är helt orimligt att göra en natura 2000-prövning innan vi har tillstånd att börja bryta. Den kan ju göras i samband med den miljötillståndsprövning som krävs under alla omständigheter, säger Mikael Staffas

Han säger att Boliden inte drabbats särskilt hårt av brutna försörjningskedjor under pandemin, däremot av rasande världsmarknadspriser:

– Jag är glad över att vi gjorde hemläxan efter finanskrisen och sitter med en stark balansräkning. Det gör att vi kan köra vidare som planerat trots att vi tjänar mindre pengar, inte minst med att minska våra koldioxidutsläpp.

En sak tog dock företaget på sängen:

– Vi brukar köra våra fem smältverk i 50 veckor och så göra underhållsstopp i två, oftast sommartid. Då kommer 1000 specialister från hela världen, men det funkar inte nu. Vi hoppas stenhårt på att det kommer att gå framåt augusti, annars kan vi ha vi ett stort problem.

Hur ska Sverige komma i gång efter pandemin?

– Det som gjorts nu med statliga insatser är väl bra som en nödbroms, men att betala för verksamheter som inte gör något är inte hållbart – det är dags för traditionell lågkonjunkturpolitik. Det är nu vi ska bygga ut järnvägen, renovera skolor och ålderdomshem och förbättra elinfrastrukturen med mera.

Verksamt i fyra länder Börsnoterade Boliden förädlar mineraler från gruvdrift till smältverk, både basmetaller och till exempel guld. Företaget har 6 gruvor och fem smältverk med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Irland. Av de 6000 anställda finns hälften i Sverige. Visa mer

Läs också: Så ska framtidens gruvor bli koldioxidfria

Läs hur andra företagsledare ser framtiden efter pandemin:

Clas Ohlson har lärt sig att springa fortare

BRA ska hårdbanta - och bli bra igen

”För sårbart bara sälja kaffe”

SSAB: ”Vi måste fortsätt minska utsläppen”

Skandiabanken: ”Uppdämt behov av konsumtion”

Rune Andersson: ”Sätt igång stora omskolningsprojekt”

Elite Hotels: ”Marken försvann under fötterna”

Mall of Scandinavia satsar på nöjen och hälsa efter pandemin