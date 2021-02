Bolsonaro orsakar historiskt aktieras

Bolsonaros beslut har skapat en härdsmälta i den brasilianska ekonomin. Oljebolagets aktiekurs föll med hela 19,5 procent under måndagen och bolaget tappade nästan 100 miljarder kronor i marknadsvärde. Av rädsla att Bolsonaro ska utsett fler militärer till statliga chefsposter fick aktien för statsbanken Banco do Brasil att tappa 11 procent och energibolaget Eletrobras aktie tappade 10 procent.

Vad som skrämmer marknaden är att Bolsonaro tog sitt beslut därför att chefen för Petrobras arbetat hemifrån för att inte bli smittad eller riskera att smitta andra på arbetsplatsen.

– Jag fick reda för några veckor sedan att chefen för Petrobras tillbringat de senaste elva månaderna med att arbeta hemifrån på distans. Det är inte att arbeta. En chef måste vara i frontlinjen, precis som avdelningscheferna. Detta är för mig oacceptabelt, sa Bolsonaro till anhängare utanför presidentpalatset och fortsatte.

– Tänk er om jag, som president, skulle stanna hemma för att jag är rädd för covid. Det är inte motiverat. Även takten hos många statligt anställda är annorlunda. Ingen ska jaga de statligt anställda, tvärtom, vi värderar dem. Är oljan vår eller ska den tillhöra en liten grupp? sa Bolsonaro.

Han har nu utsett den 71-årige pensionerade armégeneralen Joaquim Silva e Luna som tidigare varit befälhavare för ett av militärens förband i Amazonas. Under en kort period för något år sedan var han försvarsminister och de två senaste åren har han fungerat som chef över vattenkraftverket Itaipu, en av världens största kraftverksanläggningar vid gränsen mellan Brasilien och Paraguay. Armégeneralen Joaquim Silva e Luna har däremot ingen som helst erfarenhet från oljebranschen.

Utnämningen följer en strategi som Bolsonaro skapat under de två år han suttit vid makten i världens femte största land. Nästan hälften av hans ministrar är militärer, vilket gör att dagens brasilianska regering har fler militärer än vad Brasilien någonsin hade under sin 21-åriga militärdiktatur som varade mellan 1964 och 1985. Bolsonaro har fått mycket kritik för att han mitt under pandemin sparkade sin omtyckte hälsominister och ersatte honom med en general utan någon som helst erfarenhet av hälsofrågor.

Petrobras är ett av världens största oljebolag och anses vara världsledande inom djuphavsborrning. När Petrobras för tio år sedan genomförde en aktieemission fick bolaget in över hundra miljarder kronor, vilket gjorde Petrobras till ett av världens största företag sett till börsvärde. Framgången fick politiker och affärsmän kopplade till Arbetarpartiet, som då styrde Brasilien, att mjölka bolaget på pengar.

Ett av Bolsonaros vallöfte var att sätta stopp för korruptionen inom oljebolaget. Det är oklart om han lyckats med det. Vad som står klart är att han genom sin utnämning av en pensionerad armégeneral – med endast två års näringslivserfarenhet – har åsamkat ett av de största aktierasen i brasiliansk historia.