Börsen öppnar på plus

Bland storbolagen hör Sinch till dem som stiger mest, plus 3,9 procent, liksom Evolution, plus 2,9 procent och Kinnevik, plus 3,1 procent.

ABB och Swedish Match backar något, men i övrigt ligger storbolagen på plus.

Oljepriset har fallit tillbaka under tisdagen till runt 100 dollar fatet, efter att ha legat skyhögt under juni. Det fallande oljepriset kan också ses som en ökad oro hos marknaden för recession.

Från USA kommer inköpschefsindex för tjänster på eftermiddagen, och protokollet från Fed:s senaste möte.