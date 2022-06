Börsen öppnar veckan uppåt

Handelsbanken stiger med 1,2 procent efter beskedet om att man gjort upp med Jyske Bank om att sälja den danska verksamheten.

Mot strömmen går Husqvarna, tillverkare av trädgårdsmaskiner, som inför börsöppningen varnade för att en ogynnsam produktmix slår mot resultatet för andra kvartalet. Aktien faller 3,4 procent.

Ledande Asienbörser gick överlag nedåt och börserna på Wall Street har på måndagen stängt för helgdag.

Kryptovalutan bitcoin kretsar kring 20 000 dollar per bitcoin efter att i helgen ha varit nere på under 18 000 dollar per bitcoin.

Den senaste tidens kraftigt stigande marknadsräntor backar något. Räntan på en tioårig svensk statsobligation sjunker 6 punkter till 1,95 procent.

Kronan stärks något mot dollarn, till en kurs 10:16 kronor per dollar. Det kan jämföras med förra veckans bottennapp på över 10:30 kronor per dollar.

