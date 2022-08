Börsen vänder ned i öppningen

På torsdagen stängde både Stockholm och New York på plus, även om förändringarna var relativt små. I Asien pekade pilarna under natten och morgonen mestadels ned, men marginellt.

Bland börsens tungviktare är det ganska jämnt i antal mellan förlorarna och vinnarna. Högt i topp finns teleoperatörerna Telia och Tele2, plus 0,7 procent. I andra änden faller nätkasinoutvecklaren Evolution mest, ner 1,7 procent.

Skogs- och energibolaget Holmen släppte kvartalsrapport på morgonen. Ett rekordstarkt resultat lyfter A-aktien fyra procent.

Oljepriset fortsatte upp i går och i natt, men vände ner under morgonhandeln. Ett fat Nordsjöolja kostar nu 95:50 dollar.

Kronan fortsätter att försvagas. En dollar kostar nu 10:53 medan euron noteras till 10:61. Marknadsräntorna stiger ytterligare.