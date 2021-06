Börsfesten har lyft svenskarnas förmögenhet till rekordnivå

Svenskarna är rikare än någonsin – åtminstone som grupp betraktat. Sammantaget uppgick hushållens bruttoförmögenhet till 25.655 miljarder kronor vid utgången av det första kvartalet i år, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol. Det är också den högsta noteringen hittills i SEB:s sparbarometer, som presenterades förra veckan. Allra störst ökning står aktietillgångarna för, vars värde har stigit med 36,8 procent på ett år.

Så är svenskarnas förmögenheter fördelade (Procent) Källa: SEB:s sparbarometer

– Historiskt har fastigheter alltid varit hushållens överlägset största tillgångsslag. Men de senaste kvartalen har aktietillgångarna slagit igenom starkt på hushållens förmögenhet. Bara under det första kvartalet i år skedde en uppgång på 800 miljarder kronor, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Svenskarnas växande intresse för att investera i aktier och fonder har fått stort genomslag under pandemin. Bara under det senaste kvartalet var nysparandet 148 miljarder kronor – också det ett all time high för ett första kvartal i Sparbarometerns historia.

– Börsglädjen som varit efter nedgången förra året har gjort hushållen rekordrika. Om börsen fortsätter att gå starkt i ytterligare några kvartal kan aktietillgångarna vara uppe och nosa på fastigheternas nivåer, säger Américo Fernández.

Américo Fernández, privatekonom på SEB. Foto: Joel Sherwood

Då förmögenhetstillväxten för hushållen främst bygger på den starka utvecklingen för börsen och bostadsmarknaden, har de som inte äger sin bostad eller sparar i aktier och fonder gagnats i samma utsträckning.

– Svenskarna är ett aktiesparande folk i internationell jämförelse, vilket gör att många har gynnats av den positiva utvecklingen på börsen. Samtidigt är det ett fullt rimligt antagande att klyftorna har ökat, vilket har föranlett debatten om en ”miljonärsskatt” och andra liknande förslag, säger SEB:s sparekonom och syftar till den hett debatterade socialdemokratiska rapporten ”Fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa” som släpptes i slutet av maj.

Hur har ni märkt av det ökande intresset för att investera i aktier?

– Alla vill ha avkastning på sina pengar, och att bara lägga dem på ett konto ger inget. Dessutom har många hushåll mer pengar på kontot under pandemin, när man inte kunnat konsumera i samma utsträckning så har det lett till att fler har pengar att placera istället. Därtill har vi haft fenomen som Gamestop-hysterin och alla kryptovalutor som poppat upp som ogräs senaste tiden, som gör att folk blir nyfikna.

De senaste veckorna debatten gått varm kring ISK-konton, eftersom de i många fall varit mer gynnsamma ur skattesynpunkt än traditionella aktie- och fondkonton. Men Américo Fernández påpekar att de inte behöver vara rätt sparform för alla.

– Det viktigaste är att välja den sparform som blir av. I min roll pratar jag inte så mycket olika produkter, utan mer om behovet av att ha ett långsiktigt sparande. Om det är ISK, depåkonto eller kapitalförsäkring spelar mindre roll. Däremot kan man säga att om du är en person som lätt nallar av ditt sparande är inte ISK att förespråka, utan kanske snarare ska välja en kapitalförsäkring, säger han.

Hur ser du på att ISK främjar mer kortsiktigt ägande och spekulation?

– Som sparare gäller det att veta vilken påse pengar man ska ha i respektive sparform. Pensionssparande är definitivt inget som man ska daytrada med. Forskningen har visat att långsiktigt ägande lönar sig. Det gäller att inte ryckas med av nyhetsflödet och köpa och sälja vid fel tillfälle.

Svenskarnas bruttoförmögenhet (Miljarder kronor) Källa: SEB:s sparbarometer