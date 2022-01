Börsen faller – tappar över två procent

Nedgången på Stockholmsbörsen är bred, med 29 av 30 OMXS30-aktier på minus. Mest faller molntjänstbolaget Sinch, ned med 2,2 procent, och Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik, minus 1,7 procent.

Utvecklingen på Asienbörsen var under nattens handel blandad och i terminshandeln inför måndagens handel pekar det samtidigt generellt uppåt på Wall Street.

Bitcoin pressas ned under 35 000 dollar per bitcoin, den lägsta noteringen sedan sommaren 2021. Samtidigt kretsar världsmarknadspriset på råolja kring 88 dollar per fat – den högsta nivån sedan 2014.

Ränteoro präglar stämningen på marknaden inför onsdagens möte i USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) och färska BNP- och inflationstal från USA i slutet av veckan.

Samtidigt tar rapportsäsongen fart, med tunga rapporter från flera teknikbjässar på Nasdaqbörsen, däribland Apple, Microsoft och Tesla.

Även i Stockholm kommer flera tunga bokslut under veckan, bland annat från Ericsson, SEB och AB Volvo.

