Bostadsbyggandet bromsar in kraftigt

Bostadsbyggandet toppade i fjol. Nu sjunker det försiktigt i år för att nästa år falla ordentligt. Mellan 2017 och 2019 handlar det om en minskning av nya lägenheter i flerbostadshus på hela 30 procent om branschorganisationen Byggindustrierna får rätt i sin nya prognos.

– Det börjar nu väldigt drastiskt att minska, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Prisnedgången på bostadsmarknaden i höst och vinter, nya amorteringsregler och ett stort utbud av nya bostäder skrämde upp många beställare och bolag som bygger bostäder. Det som gått åt som smör i solsken blev helt plötsligt svårsålt vilket fått branschen att dra i bromsen.

Men byggbehovet är fortsatt stort, enligt både branschen, myndigheter och hushåll.

– Många upplever fortfarande bostadsbrist, speciellt hushåll med svag ekonomi, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Det kraftiga nybyggandet de senaste åren har agerat draglok för hela den svenska ekonomin. När det nu väntas vända ned får det effekt även utanför byggsvängen, spår Byggindustrierna som räknar med att svensk BNP-tillväxt bromsar upp. Lägre efterfrågan från den stora byggindustrin sätter press på andra delar i samhällsekonomin.

Och enligt Catharina Elmsäter-Svärd har politikerna stor del i det. Skärpta amorteringsregler och försämrade möjligheter för byggbolag att göra skattemässiga ränteavdrag kommer att göra det mer riskfyllt att bygga nytt.

– Vilken plan tänker sig regeringen ha så man inte slarvar bort läget att rusta Sverige, säger hon.

Men även om bostadsbyggandet väntas falla ser Byggindustrierna en fortsatt bra fart på ombyggnationer, främst i allmännyttan. Dessutom tuffar anläggningsbyggandet på bra. Så någon stigande arbetslöshet inom byggbranschen räknar inte Catharina Elmsäter-Svärd med, snarare tvärtom. Kompetensbristen är fortsatt stor och det väntar stora pensionsavgångar framöver.